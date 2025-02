Garrincha em Castanhal e Zico em Santarém: saiba história de ídolos de Botafogo e Flamengo no Pará

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (2) no Estádio Mangueirão, em Belém do Pará, na disputa valida pela final da Supercopa Rei. A partida coloca frente a frente os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, e contará com jogadores que são considerados ídolos por ambas as torcidas.

Vale ressaltar que esta não será a primeira vez que grandes nomes do Mengão e do Glorioso pisam na "Terra do Açaí". Ídolos da dupla carioca, como Zico e Garrincha, já viveram grandes histórias pelo estado.

Relembre histórias de Zico e Garrincha no Pará

Arthur Antunes Coimbra

Zico visitou o estado do Pará inúmeras vezes ao longo e após a carreira como jogador. Um dos primeiros registros de sua presença em Belém ocorreu em 25 de outubro de 1975, quando o craque enfrentou o Remo em uma partida válida pela divisão principal do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Leão derrotou o Flamengo por 2 a 1.

Remo x Flamengo de Zico (Imagem/Reprodução)

Em 1976, o Flamengo veio jogar um amistoso contra o Esporte Clube Santarém, a partida terminou empatada em 0 a 0 e Zico deu a chuteira que estava usando para o zagueiro Dias, que naquela ocasião foi quem o marcou.

Zico entregando a sua chuteira para o zagueiro Dias, após um amistoso em Santarém (Foto: Arquivo Pessoal/Paulo Tihamer)

Uma das passagens mais recentes do ex-jogador pela capital paraense foi em 2024, quando ele realizou uma palestra empresarial sobre sua trajetória de sucesso como jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira. O evento aconteceu no dia 29 de abril, no Teatro Maria Sylvia Nunes, localizado na Estação das Docas. Durante a palestra, Zico compartilhou suas experiências e ensinamentos sobre liderança, encantando o público presente. Além disso, ele recebeu uma camisa personalizada do Paysandu como reconhecimento por sua contribuição ao futebol.

Zico falou sobre gestão e empreendedorismo no futebol (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

Manoel Francisco dos Santos

O eterno Garrincha, esteve no estado do Pará em momentos marcantes de sua carreira. Em 1968, o craque visitou a cidade de Santarém e participou de um clássico Rai-Fran, disputado por São Raimundo e São Francisco. Na ocasião, o atleta jogou um tempo por cada equipe: começou defendendo a Pantera no primeiro tempo e marcou um gol. Na segunda etapa, vestiu a camisa do Leão Santareno, que venceu a partida por 2 a 1.

A esquerda com a camisa do São Raimundo e a direita com a camisa do São Francisco (Imagem/Reprodução/TV Liberal)

Cinco anos depois, em 1973, Garrincha voltou ao Pará para cumprir uma promessa inusitada. O jogador desejava um curió para rivalizar com o curió de Rivelino. Ao saber da existência de um pássaro chamado Cadeado, pertencente a Raimundo Sampaio, conhecido como Raimundinho da Farmácia, torcedor botafoguense da cidade de Castanhal, Garrincha decidiu agir. O jogador conseguiu o contato de Raimundinho e ligou para ele, mas o farmacêutico acreditou que se tratava de um trote e desligou. Determinado, Garrincha foi pessoalmente a Castanhal e ganhou o curió como presente, com a condição de retornar à cidade para jogar pelo time local.

Seu Raimundo segurando o Cadeado/Garrincha pelo time de Castanhal (Imagem/Reprodução/TV Liberal)

Venda de ingressos

O site Bilheteria Digital disponibilizou mais ingressos para a torcida do Flamengo. Além disso, ainda é possível adquirir ingressos para o setor de cadeiras superior e inferior da área que será ocupada pelo Botafogo. O site também abriu a opção “Restaurante Lougue”, custando o valor de R$ 1200, com serviço de buffet e bebida. No domingo, a bola rola às 16h, e terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.