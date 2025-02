Expectativa toma conta de torcedores do Flamengo em frente a hotel em Belém; vídeo

A chegada do ônibus com a delegação rubro-negra foi bastante aguardada por torcedores que lotavam a frente do hotel onde os jogadores vão se hospedar na curta passagem pela capital paraense. O time enfrenta o Botafogo neste domingo (2), pela final da Supercopa Rei.

A multidão foi vista desde cedo. Pessoas de vários lugares, inclusive de outras cidades, foram prestigiar o desembarque dos atletas. Muitas crianças também estavam no coro dos torcedores, como a pequena Dhalyla Charlote, de 9 anos, que foi ao hotel acompanhada da mãe e se declara torcedora do Flamengo desde os cinco anos. O pequeno Ruan Lucas, de 13 anos, quer ver o meia Arrascaeta, enquanto Deivison Castro, de 11 anos, espera uma vitória por 4 a 1.

O confronto marca a disputa entre os campeões da Copa do Brasil, representado pelo Flamengo, e do Campeonato Brasileiro, representado pelo Botafogo. A bola rola às 16h e terá cobertura completa, Lance a Lance, do portal OLiberal.com.