Torcedores do Flamengo lotam a frente do Aeroporto Internacional de Belém à espera do elenco

Uma multidão segue reunida em frente ao Aeroporto Internacional de Belém à espera do vôo que trará a delegação rubro-negra a Belém nesta sexta (31). O time enfrenta o Botafogo na final da Supercopa Rei, no domingo (2), às 16 horas, no Mangueirão. Os flamenguistas aguardam a aeronave, na esperança de ver os atletas de perto.

Mais de 37 mil ingressos já foram vendidos para o Clássico da Rivalidade. O confronto marca a disputa entre os campeões da Copa do Brasil, representado pelo Flamengo, e do Campeonato Brasileiro, representado pelo Botafogo. A bola rola às 16h e terá cobertura completa, Lance a Lance, do portal OLiberal.com.