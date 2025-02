Supercopa: Danilo é registrado no BID e pode estrear pelo Flamengo em Belém

Em Belém, Danilo já foi regularizado pelo Flamengo. O nome do jogador foi publicado no BID da CBF nesta sexta-feira (31). Inclusive, ele desembarcou na capital paraense com o elenco rubro-negro na noite de ontem.

Danilo já está regularizado. (Reprodução)

O jogador está à disposição do técnico Filipe Luís para a decisão da Supercopa do Brasil no domingo (1º), contra o Botafogo, no estádio Mangueirão.

No Flamengo, o zagueiro de 33 anos vai usar a camisa 13.

Danilo rescindiu seu contrato com a Juventus para assinar com o Flamengo até o fim de 2026. O atleta chegou ao Rio de Janeiro na terça-feira e é o segundo reforço do clube para 2025.