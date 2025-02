É campeão! Flamengo vence o Botafogo no Mangueirão e conquista a Supercopa Rei de 2025

No encontro entre os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, o Flamengo levou a melhor no clássico carioca realizado no Mangueirão, em Belém, venceu o Botafogo por 3 a 1 e ergueu a taça da Supercopa Rei de 2025. Os gols do Fla foram marcados por Bruno Henrique (2x) e Luíz Araújo. Patrick de Paula marcou o único gol alvinegro da partida.

PRIMEIRO TEMPO

Poucos minutos antes da bola rolar, caiu um toró daqueles no Mangueirão. Mesmo com a forte chuva, tradicional nesse período no ano, afinal, estamos no inverno amazônico, a partida foi iniciada.

Com o gramado encharcado e apresentado poças, não demoraria muito para o jogo ser interrompido. Ainda deu tempo, antes da paralisação, do Flamengo abrir o placar de pênalti. Aos nove minutos, Bruno Henrique recebeu passe de Gerson, invadiu a área e foi derrubado por Lucas Halter na área. Após checagem do VAR, aos 13 minutos, Bruno Henrique converteu a penalidade máxima. Botafogo 0x1 Flamengo.

Aos 15 minutos jogo, não teve jeito, a partida foi interrompida por conta do temporal que caia na capital paraense. Após uma hora e meia de paralisação, depois da ótima drenagem do Mangueirão funcionar, a partida foi retomada. A bola voltou a rolar às 17h30.

Com a bola em jogo novamente, aos 19 minutos, Bruno Henrique ampliou o placar em bela jogada. Plata desviou de cabeça para Michael, que achou o camisa 27 na entrada da área, para marcar o segundo gol seu e do time rubro-negro na partida em chute no ângulo de John. Botafogo 0x2 Flamengo.

Em vantagem no placar, o Flamengo administrou o ritmo de jogo. O Botafogo, atordoado, não criou chances significativas na primeira etapa e não assustou Rossi em nenhum momento.

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa seguiu a toada do primeiro tempo com o Flamengo se sobressaindo em campo. Aos quatro minutos do 2º tempo, por pouco não sai o terceiro do Fla. Michael disparou em velocidade após saída errada de Lucas Halter, lançou para Plata, que cara a cara com John, parou na boa defesa do goleiro alvinegro.

No decorrer do segundo tempo, o Flamengo manteve seu ímpeto ofensivo e o Botafogo, que precisava se lançar ao ataque para correr atrás do prejuízo, continuou sem assustar, sem criar grandes chances.

A primeira grande chance do time da estrela solitária aconteceu somente aos 33 minutos, quando Alex Telles recebeu passe pelo lado esquerdo, ajeitou a bola e mandou uma bomba no travessão.

Aos 37 minutos, em mais uma saída errada de Lucas Halter, Luiz Araújo invadiu a área e deu um toque de cobertura por cima do goleiro. Um golaço. Botafogo 0x3 Flamengo.

Aos 41 minutos, o Botafogo diminuiu com o volante Patrick de Paula. Igor Jesus deu passe para Artur, que finalizou forte para a defesa de Rossi. No rebote, Patrick finalizou e marcou. Botafogo 1x3 Flamengo. Time rubro-negro supercampeão do Brasil.

FICHA TÉCNICA

Botafogo 1x3 Flamengo

Data: 02/02/2025

Hora: 16h

Local: Mangueirão

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Neuza Ines Back (SC) e Guilherme Dias Camilo (MG)

Quarto árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartão Amarelo: Igor Jesus e Alexander Barboza (Botafogo-RJ); Erick Pulgar, De La Cruz e Luiz Araújo (Flamengo-RJ)

Gols: Patrick de Paula (Botafogo-RJ); Bruno Henrique (2x) e Luiz Araújo (Flamengo)

Botafogo-RJ: John; Mateo Ponte (Vitinho), Lucas Halter, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino (Patrick de Paula); Artur (Kayke Queiroz), Igor Jesus e Matheus Martins (Rafael Lobato).

Técnico: Carlos Leiria

Flamengo-RJ: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz (Evertton Araújo) e Gerson; Plata (Arrascaeta), Bruno Henrique (Juninho) e Michael (Luiz Araújo).

Técnico: Filipe Luís