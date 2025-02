Enxurrada de memes toma conta das redes sociais durante paralisação entre Flamengo e Botafogo: Veja!

A partida entre Botafogo e Flamengo ficou paralisada por exatamente 1 hora e 14 minutos, em Belém, na tarde deste domingo (2), em decorrência da forte chuva. Enquanto isso, os internautas aproveitaram para as redes sociais para comentar sobre a situação, gerando uma "enxurrada" de memes em torno da situação.

Alguns lembraram o quanto a situação é comum no Parazão, em especial em partidas com Remo e Paysandu. Outros brincaram com a situação do alagamento do campo e entre outras piadas.

A partida entre Botafogo e Flamengo, pela final da Supercopa Rei do Brasil, no Mangueirão, foi pausada aos 15 minutos do primeiro tempo - quando o gramado do Mangueirão ficou encharcado com a forte chuva. Na ocasião, o Flamengo ganhava o jogo por 1 a 0, gol de Bruno Henrique. Só uma hora e quinze minutos depois o jogo foi retomado, por decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), às 17h29.

A decisão da Supercopa Rei do Brasil ocorre anualmente desde 2020, no formato atual, e coloca frente a frente o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil. Este ano, a disputa uniu o Mengão e o Fogão, que também conquistou a Libertadores de 2024. A partida no Mangueirão é a primeira grande decisão do futebol brasileiro disputada em Belém do Pará.

A rede social X foi pautada pelo assunto da interrupção do jogo. Os internautas encheram o espaço de comentários e produziram memes engraçados e criativos. Um dos internautas indagou? “Se fosse um Re x Pa o jogo não teria parado, já teve chuva mil vezes pior e rolou jogo e no fim teve cachorro invadindo campo e porrada”.

