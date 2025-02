Bruno Henrique é eleito o ‘Rei da Supercopa’ e dedica prêmio à equipe

O atacante Bruno Henrique foi o grande nome da vitória do Flamengo na Supercopa do Brasil, realizada neste domingo (2), em Belém. Com dois gols marcados no triunfo por 3 a 1 sobre o Botafogo, Bruno não só garantiu o título para o time carioca, mas também foi eleito o "Rei da Supercopa", prêmio dado ao melhor jogador da competição.

Em entrevista após o jogo, Bruno Henrique fez questão de dividir a conquista com seus companheiros de equipe. "Se eu pudesse compartilhar um pedacinho dessa coroa com os meus companheiros, eu faria isso. Depois eu vou pedir ao clube para poder também fazer uma dessas pequenas para dar para os meus companheiros. Eles também merecem. Eu fico muito feliz de estar representando o Flamengo", declarou o atacante.

Com a conquista do título, Bruno Henrique alcançou sua 14ª taça pelo Flamengo, igualando-se a Arrascaeta como o maior vencedor da história do clube. Emocionado com a marca, Bruno refletiu sobre sua trajetória. "Graças a Deus, eu e o Arrasca estamos conseguindo cada vez mais colocar o nosso nome na história do clube. Então, a gente fica super feliz. Como eu falei, é o individual, é nós, mas o coletivo é mais importante ainda", afirmou.

Agora, o Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (5), para enfrentar a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. Atualmente, o clube ocupa a quarta colocação na tabela, com 10 pontos conquistados até o momento.