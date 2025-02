Parazão: Em jogo marcado por problemas no VAR, Remo e Capitão Poço empatam no Mangueirão

Remo e Capitão Poço fizeram um jogo tão emocionante quanto tumultuado nesta segunda-feira (3/02), no Mangueirão. Em uma partida marcada por falhas do VAR, os times terminaram empatados por 2 a 2. Os azulinos marcaram com Jaderson e Maxwell, enquanto Ju Alagoano e Welliton Londres fizeram para o CAP. O placar manteve o Remo na liderança do Parazão com 10 pontos, enquanto o adversário vem com 3, na lanterna do campeonato

1º Tempo

A partida começou com amplo domínio do Clube do Remo, que trouxe um meio-campo ajustado, facilitando assim o toque de bola no campo adversário. Não tardou muito para o time criar oportunidades. Com apenas dois minutos, Pedro Rocha testou a defesa adversária após lançamento da esquerda. Daniel, no entanto, estava atento e evitou o primeiro.

Mas o esforço não foi suficiente e pouco tempo depois veio o primeiro. Dodô recebeu de Edson Kauã na esquerda, passou por dois marcadores, entrou na área e achou Jaderson livre, que finalizou no alto, abrindo o placar no Mangueirão. Até os 30 minutos foram sete finalizações do lado azulino. O Capitão Poço até assustou com Ju Alagoano, mas o chute forte foi defendido por Léo Lang.

O Remo ainda teve uma bola no travessão aplicada por Dodô, em cobrança de falta. Pouco depois, o jogo foi paralisado para revisão de lance de um pênalti claro em cima de Ju Alagoano, cometido por Edson Kauã, mas a revisão demorou, deixando os atletas e torcida incomodados. O grande problema foi a falta de imagem na cabine do VAR e, ao final de mais de 20 minutos, o árbitro Djonaltan Costa de Araújo não deu a penalidade devido à falta de funcionamento do aparelho e mandou o jogo seguir.

A partida recomeçou com o Remo tomando a dianteira nas ações. Aos 48, Alexandre entrou na grande área e viu Ju Alagoano do outro lado. O cruzamento rasteiro passou em frente ao gol, mas não foi concluído. Antes do apito final, o trio de ataque do Remo forçou e por muito pouco não ampliou o placar, mas o grand finale veio com Ju Alagoano, nos acréscimos. Dodô perdeu a bola no meio e o atacante adversário arrancou, entrando de cara com Léo Lang, empatando a partida em 1 a 1.

2º Tempo

Na etapa final, o Capitão Poço voltou mais consistente e começou a explorar as jogadas de ataque, valendo-se da lentidão azulina pelos lados. Com o time crescendo, não demorou muito para que o bloqueio azulino fosse vazado. Aos 20, após cobrança de falta na área, Welliton Londres pega de primeira e faz o gol da virada para o Capitão Poço.

A desvantagem mexeu com o brio dos azulinos e vieram as primeiras mudanças. Aos 27, o Remo empatou com Adaílton, mas a arbitragem anotou o impedimento. Com Adaílton em campo, o Remo ficou mais agressivo. O atacante quase marcou sem ângulo aos 30. Neste momento o jogo ficou corrido, mas com o andar do relógio os atletas do CAP começaram a ir ao chão.

Com o fim do jogo próximo e o time do Remo todo modificado, restou aos azulinos ir ao ataque. Aos 40, Adaílton cruzou bola na área e Maxwell completou para as redes, empatando a partida para o alívio da torcida remista. Maxwell ainda fez o da virada, mas o gol foi novamente anulado e a partida terminou em 2 a 2.

Ficha Técnica

Data: 03 de fevereiro

Hora: 20h

Local: Estádio Mangueirão

Arbitragem: Djonaltan Costa de Araújo

Auxiliares: Carlos Eduardo Galeno Benevides e Emanoel Ferreira do Amaral Júnior

VAR: Alexandre Expedito Vieira da Silva Júnior

Cartões Amarelos: Reynaldo, Pavani (Remo)

Remo: Léo Lang; Marcelinho, Reynaldo (Sávio), Lucão, Ivan Alvariño; Edson Kauã (Ytalo), Jaderson, Pavani (Pedro Castro); Dodô (Adaílton), Pedro Rocha (Maxwell) e Felipe Vizeu.

Técnico: Rodrigo Santana

Capitão Poço: Daniel; Bruno, Sandro, Hyago e Welliton Londres (Elric); Alysson, Tiago Índio (Ganso), Alexandre (Rodolfo Jr); Léo Pará (Natan), Ju Alagoano e Rodrigo.

Técnico: Rogerinho Gameleira.