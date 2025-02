Derrota para o Santa Rosa encerra sequência invicta de quase dois anos do Paysandu no Parazão

Em uma das maiores zebras do Campeonato Paraense, o Paysandu perdeu para o Santa Rosa no último domingo (2), no estádio Ipixunão, pela quarta rodada do Parazão. De virada, o clube foi derrotado por 2 a 1 e viu sua invencibilidade na competição, que durava desde 2023, cair.

A última derrota do Papão no Parazão havia sido em abril de 2023, quando o clube perdeu para o Águia de Marabá no jogo de volta da semifinal. Na ocasião, o Papão foi derrotado por 2 a 1. Como o Bicola havia ganhado o primeiro confronto por 1 a 0, a disputa foi para os pênaltis e o Azulão confirmou a sua vaga na final ao vencer por 4 a 2. O time marabaense acabou conquistando o título daquela temporada

Na época, o treinador bicolor também era Márcio Fernandes, demitido após o revés. Desde então, o Paysandu não sabia o que era perder no Campeonato Paraense. Em 2024, a equipe foi campeã invicta.

VEJA MAIS

Além disso, no geral, antes da derrota para o Santinha, o Papão não perdia desde a 34ª rodada da Segundona, quando foi derrotado pelo Ceará-CE, fora de casa, também por 2 a 1. O jogo ocorreu no dia 26 de outubro de 2024.

Depois disso, o Paysandu conquistou duas vitórias seguidas, contra a Ponte Preta-SP e o Brusque-SC, garantiu sua permanência na Série B, empatou com o Novorizontino e terminou a temporada com um triunfo sobre o Vila Nova-GO, no Mangueirão.

Já no início da temporada, o clube bicolor conquistou outras quatro vitórias: três no Parazão e uma na final da Supercopa Grão-Pará, que rendeu o primeiro título do ano para a equipe. Com isso, já havia mais de três meses que o Paysandu não sabia o que era perder.

Além da invencibilidade, o Bicola também viu suas chances de assumir a liderança caírem. Com nove pontos, o Papão está empatado com o Remo, mas o clube azulino tem a vantagem no saldo de gols e pode se isolar como líder caso vença o Capitão Poço nesta segunda-feira (3).

A derrota do Paysandu para o Santa Rosa foi uma surpresa, já que a equipe ainda não havia vencido no Parazão. Em três rodadas, o Santinha acumulou três derrotas. Com isso, o time de Márcio Fernandes era o favorito para o confronto.

No entanto, após alguns erros do time bicolor, o Santa Rosa aproveitou as oportunidades e virou o jogo. Os gols da partida foram marcados por Marlon, de pênalti, para o Papão, e por PH e André Farias, que garantiram o triunfo heroico do Santinha.

Agora, o Paysandu vai encarar o Bragantino, fora de casa, no próximo domingo (9), para tentar se recuperar do revés. Já o Santa Rosa enfrenta o Castanhal em Ipixuna do Pará, no sábado (8). Os jogos são válidos pela quinta rodada do Parazão.