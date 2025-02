Técnico do Paysandu diz que time 'não mereceu vencer' após derrota para o Santa Rosa

No dia em que comemora 111 anos, o Paysandu perdeu para o Santa Rosa de virada, pelo placar de 2 a 1, jogando fora de casa. Durante a coletiva pós-jogo, o treinador Márcio Fernandes comentou sobre o resultado, onde afirmou que o time foi “irreconhecível” na partida deste domingo (2). O técnico bicolor também comentou sobre a mudança “brusca” de horário da partida, mas afirmou que não usará o tema como “desculpa” pela derrota.

O resultado do jogo entre Paysandu e Santa Rosa encerra uma sequência de invencibilidade do time bicolor no Parazão que vem desde o final de 2023. Analisando a partida após o encerramento, Marcio afirmou que o Paysandu “não mereceu vencer” pelo que apresentou em campo:

“Hoje não foi o nosso dia, estávamos muito abaixo. Não tinha outro resultado que não fosse a derrota. Quando entramos dessa forma, não tem como esperar coisa melhor”, declarou o treinador.

Márcio Fernandes comenta sobre partida em horário “diferente”

O jogo deste domingo ocorreu em um horário diferente do que jogadores e torcedores estão acostumados, com início às 10h. Durante a coletiva, Márcio foi questionado sobre o impacto que essa mudança possa ter tido sobre o resultado da equipe, mas afirmou que não usará o fato como “desculpa” pelo resultado do jogo.

“Sei que a gente pode enumerar vários fatores para que a coisa tenha acontecido dessa forma, mas falar sobre isso agora vai soar como desculpa. Tudo que for falado aqui vai ser uma desculpa quando a gente perde”, disse o treinador.

“Não vou falar que foi isso, mas sempre que é algo diferente do que eles estão acostumados, quando você tem uma mudança drástica… Hoje eles tiveram que acordar 6h, nós não nos concentramos na cidade, concentramos fora, há uma hora daqui. Tudo isso atrapalha, mas não da para ficar falando que foi isso”, completou.