Paysandu anuncia contratação do zagueiro argentino Joaquín Novillo; conheça!

Na noite deste domingo (2), quando comemora 111 anos, o Paysandu anunciou mais uma contratação para a temporada 2025: o zagueiro argentino Joaquín Novillo, de 26 anos.

O "presente" foi anunciado com certo gosto amargo, afinal pela manhã o Paysandu perdeu de virada para o Santa Rosa no Parazão. Por isso, nos comentários nas redes sociais, parte da torcida bicolor festejou a chegada de Novillo ao time que já tem o "Búfalo" Rossi no elenco.

Mas, afinal, quem é Novillo?

Nascido em Córdoba, ele iniciou sua trajetória profissional em 2019, no Belgrano, onde permaneceu até 2021. A partir daí, o atleta passou a ser emprestado para vários outros times argentinos, como Racing Club; Colón e Huracán.

Em 2023, atuou pelo Vizela, de Portugal e, no ano passado, atuou pelo Deportes Iquique, do Chile.