Rodada movimentada altera posições no Parazão 2025; veja resultados

A quarta rodada do Campeonato Paraense de 2025 teve uma série de partidas decisivas que mexeram com a tabela de classificação. Além do jogo entre Paysandu e Santa Rosa, que marcou a derrota do Papão por 2 a 1, quatro outras disputas aconteceram ao longo do fim de semana, com destaque para as vitórias da Tuna e do Caeté, além de empates e derrotas que impactaram a zona de rebaixamento.

O sábado (1º) começou com a Tuna goleando o Cametá por 3 a 0, no estádio Souza. A equipe da capital não teve dificuldades para impor sua superioridade, garantindo três pontos importantes para subir na tabela. Ainda pela tarde, o Caeté fez o mesmo placar contra o Independente, no estádio de Augusto Corrêa. Com a vitória, o Caeté somou seus primeiros pontos no campeonato e se distanciou da zona de rebaixamento.

No domingo (2), a rodada seguiu com mais disputas acirradas. Em Castanhal, o time da casa e o Águia de Marabá empataram em 1 a 1, em um jogo equilibrado no Ninho do Japiim. Já em Augusto Corrêa, o São Francisco foi derrotado pelo Bragantino por 2 a 1, e a derrota manteve a equipe na parte inferior da tabela.

VEJA MAIS

Esses resultados, somados à derrota do Paysandu para o Santa Rosa, provocaram mudanças significativas na classificação do campeonato. O Bragantino, com os três pontos conquistados, aproveitou o tropeço do Castanhal e subiu para a terceira posição, com nove pontos, empatado com a dupla Re-Pa. Já Caeté e Santa Rosa saíram da zona de rebaixamento, aliviados pela derrota do São Francisco, que permanece com a lanterna.

Com a tabela se afunilando, o Campeonato Paraense ainda reserva um jogo para fechar a rodada. Na segunda-feira (3), o Remo, atual líder, enfrenta o lanterna Capitão Poço, no estádio Mangueirão, às 20h. A partida será acompanhada ao vivo na cobertura Lance a Lance do Oliberal.com e também na Rádio Liberal.