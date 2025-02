Parazão: com polêmica da arbitragem e pênalti, Castanhal e Águia de Marabá ficam no empate

Na abertura da quarta rodada do Parazão, Castanhal e Águia de Marabá empataram no Centro de Treinamento do Japiim, em Castanhal. O duelo aconteceu na manhã deste domingo (2) e terminou 1 a 1, com gols de Welves para o Azulão e Dioguinho, que marcou de pênalti para o Japiim.

Com o resultado, o Azulão chegou a quatro pontos no campeonato e ocupa a sexta colocação. O time de Marabá conquistou apenas uma vitória na disputa até o momento e amarga duas derrotas, além do empate contra o Castanhal. Já o Japiim soma oito pontos, conquistados em dois triunfos e dois empates.

Polêmica

A partida terminou com uma polêmica na marcação do pênalti que garantiu o empate ao Japiim. O Águia de Marabá reclamou bastante da decisão da arbitragem, afirmando que não houve falta dentro da grande área que justificasse a penalidade máxima.

VEJA MAIS

No lance, dois jogadores do Azulão e do Castanhal disputam a bola na linha de fundo, quando o atleta aurinegro cai no gramado. O assistente da linha lateral marca o pênalti, e o árbitro principal confirma a decisão. Com isso, Dioguinho vai para a cobrança e empata para o Castanhal. Por meio das redes sociais, o Águia divulgou uma nota de repúdio à arbitragem da partida, afirmando que o time foi prejudicado pela decisão.

"O Águia de Marabá vem registrar sua revolta com a atuação da arbitragem na partida de hoje (02), contra o Castanhal pelo Banpará Parazão 2025. Nossa equipe foi tremendamente prejudicada com a marcação de um pênalti inexistente. É inaceitável que equívocos tão evidentes comprometam o resultado de uma competição importante, que define não somente o Campeão Paraense, mas também os times que participarão do Brasileirão Série D e da Copa do Brasil de 2026", escreveu o clube, que afirmou que vai entrar com um pedido de esclarecimento na Federação Paraense de Futebol (FPF) sobre o caso.

"Nesta segunda-feira, a Comissão de Arbitragem da Federação Paraense será oficiada para que esclareça os erros cometidos e se comprometa a qualificar ainda mais seu quadro de arbitragem. Reiteramos nosso respeito pela arbitragem e por todas as equipes adversárias, e reafirmamos nosso compromisso com a busca constante pela excelência desportiva", finalizou a nota.

Agenda

O próximo compromisso do Azulão é contra o São Francisco, no Ninho do Japiim, na segunda-feira (10), às 10h. Já o Castanhal enfrenta o Santa Rosa no Ipixunão, no sábado (8), às 15h30.