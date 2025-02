Paysandu e Botafogo homenageiam Quarentinha, maior artilheiro da história do clube carioca

Iniciando sua carreira em Belém, no Paysandu, o paraense Quarentinha se tornou, anos depois, o maior artilheiro da história do Botafogo. Com a decisão da Supercopa Rei em Belém neste domingo (2), o clube carioca decidiu aproveitar a estadia na cidade natal de seu ídolo para fazer uma homenagem para o atleta que fez história com a camisa alvinegra.

Treinando no CT do Paysandu, as diretorias do Fogão e do time bicolor se reuniram para prestar uma homenagem a Quarentinha. Diretor de Coordenação de Futebol do time carioca, Léo Coelho entregou uma placa para o presidente do Papão, Roger Aguilera, destacando a importância do jogador paraense para o Botafogo. Veja:

Quem foi Quarentinha?

Quarentinha é filho de Quarenta, ídolo do Paysandu e terceiro maior artilheiro da história do time bicolor. Assim como o pai, iniciou sua carreira no Papão, mas fez sucesso jogando pelo Botafogo durante as décadas de 1950 e 1960.

Tornou-se o maior artilheiro do clube carioca, com 313 gols em 444 jogos. Quarentinha chamava atenção por não comemorar os gols que fazia, mantendo a seriedade e o “profissionalismo” sempre que marcava.

Ao lado de Zagallo, Didi e Garrincha (o último um de seus melhores amigos), Quarentinha jogou na seleção brasileira e quase foi convocado para a Copa do Mundo de 1962, mas ficou impossibilitado após sofrer uma lesão.

Botafogo e Flamengo decidem Supercopa Rei

Botafogo e Flamengo iniciam o ano com uma decisão bastante significativa. Jogando em Belém, as equipes cariocas podem conquistar o primeiro título da temporada neste domingo (2), na Supercopa Rei.

O jogo, entre o campeão do Brasileirão 2024 e o campeão da Copa do Brasil 2024, acontecerá no estádio Mangueirão, a partir das 16h.