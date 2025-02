VÍDEO: 'Hoje vai ferver', promete Joelma em ensaio para apresentação na Supercopa Rei

Antes de Botafogo e Flamengo se enfrentarem, na tarde deste domingo, 2, pela final da Supercopa do Brasil, a cantora Joelma deve aquecer a torcida com uma apresentação de abertura no evento. Na manhã deste domingo, ela mandou um recado aos fãs e torcedores, em entrevista exclusiva para a Liberal +, ao final do ensaio:

"Estamos aqui, dando o sangue. O negócio vai ferver hoje, literalmente. A partir das três da tarde, fiquem ligadinhos, que vai ser um jogaço!", convidou a cantora.

VEJA MAIS

Na última quinta-feira (30), a cantora, em parceria com a TV Globo, lançou no programa Globo Esporte uma nova versão do hit Voando pro Pará, adaptada especialmente para a Supercopa Rei.

Pela primeira vez em Belém, a partida entre Botafogo e Flamengo está marcada para 16h. Será no Estádio Olímpico Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão.

Milhares de torcedores, principalmente do Flamengo, procuraram ingressos para o duelo, e, com isso, há a promessa de Mangueirão lotado para acompanhar um dos maiores clássicos do Brasil.