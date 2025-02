Na primeira grande decisão do ano, Botafogo e Flamengo fazem a final da Supercopa Rei no Mangueirão

A primeira grande decisão do futebol brasileiro será disputada em Belém. Neste domingo (2), às 16h, o Mangueirão será palco do clássico carioca entre Flamengo e Botafogo, válido pela final da Supercopa Rei do Brasil.

A decisão ocorre anualmente desde 2020, no formato atual, e coloca frente a frente o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil. Este ano, a disputa será entre o Mengão e o Fogão, que também conquistou a Libertadores de 2024.

Para o duelo, as duas equipes chegam quase em pé de igualdade, com uma leve vantagem para o Flamengo. O clube rubro-negro esteve em pré-temporada nos Estados Unidos e disputou as primeiras rodadas da Taça Guanabara do Campeonato Carioca com o time alternativo.

Na quinta rodada, sob o comando do técnico Filipe Luís, o time que entrou em campo e venceu o Sampaio Corrêa foi misto, com reservas e titulares. No duelo, o Mengão ainda contou com o retorno de Everton Cebolinha, que voltou de lesão.

Além disso, há uma expectativa quanto à escalação de Danilo. O lateral foi anunciado no time carioca na última quarta-feira (29). Filipe Luís, na última sexta-feira (31), afirmou que o jogador estaria disponível para o jogo contra o Botafogo em Belém. O recém-contratado foi regularizado no BID da Confederação Brasileira de Futebol e pode entrar em campo neste domingo.

Em Belém, a equipe rubro-negra fez um único treino. No Baenão, estádio do Remo, o time ajustou os últimos detalhes para o jogo contra o rival. Filipe Luís não vai poder contar com apenas dois atletas do seu elenco, Pedro e Viña, que se machucaram em 2024.

Já o Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores da América, vem de uma vitória importantíssima sobre o Fluminense, no Campeonato Carioca. O time alcançou o sétimo triunfo consecutivo sobre o Tricolor e fez a estreia da equipe titular. Com isso, o clube alvinegro chega embalado para enfrentar o Urubu.

Apesar disso, o Fogão ainda não tem um técnico definitivo. O clube está sendo comandado pelo treinador interino Carlos Leiria, que fazia parte do sub-20. A indefinição no comando não parece ser um problema para o Alvinegro, que está confiante de que pode superar o Mengão e conquistar o primeiro título do ano.

A equipe de Carlos Leiria fez os ajustes finais para a decisão nas dependências do Paysandu. O time treinou no CT do clube bicolor, localizado em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O Botafogo chega completo, com o seus destaques da temporada passada Igor Jesus e Savarino a disposição do treinador.

Esta é a primeira participação do Glorioso na final da Supercopa Rei do Brasil. O time conquistou a vaga após vencer o Campeonato Brasileiro de 2024. Já do outro lado, o Flamengo, que chegou à final pela conquista da Copa do Brasil, vai para a sua sexta decisão, tendo conquistado dois títulos no torneio.

Tradição e festa

As equipes são duas gigantes do futebol nacional e historicamente rivais. A final, pela primeira vez em Belém, será uma grande celebração, com show da cantora paraense Joelma.

Milhares de torcedores, principalmente do Flamengo, procuraram ingressos para o duelo, e, com isso, há a promessa de Mangueirão lotado para acompanhar um dos maiores clássicos do Brasil.

Ficha técnica

Botafogo x Flamengo

Data: 02/02/2025

Local: Mangueirão - Belém-PA

Hora: 16h

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC), Neuza Inês Back (SP) e Guilherme Dias Camilo (MG)

Botafogo: John; Vitinho, Bastos (Lucas Halter), Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Savarino; Artur, Igor Jesus, Matheus Martins

Técnico: Carlos Leiria

Flamengo: Rossi (Matheus Cunha); Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; De La Cruz e Erick Pulgar; Gerson, Arrascaeta (Plata), Michael; Bruno Henrique.

Técnico: Filipe Luís