Supercopa: como acessar o Mangueirão, que horas sair e o que pode levar ao estádio

A final da Supercopa Rei entre Botafogo e Flamengo está cada vez mais próxima. O jogo, que acontece no domingo, 2 de fevereiro, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém, abre oficialmente o calendário das competições nacionais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Para quem for acompanhar o jogo ao vivo, é importante saber qual é o melhor horário para sair de casa, as principais vias de acesso, linhas de transporte público e o que pode levar ao estádio.

Que horas sair de casa para ir ao Mangueirão?

Os portões do Estádio Mangueirão abrirão às 13h; por isso, é recomendável sair de casa por volta desse horário para evitar contratempos e engarrafamentos. Com a expectativa de casa cheia, é bom sair com antecedência para prevenir imprevistos. Além disso, a cantora Joelma fará um grande show antes da partida, prometendo animar ainda mais o público presente.

O que levar para o Mangueirão?

Segundo o site da Bilheteria Digital, será permitida a entrada do torcedor com um copo de água descartável flexível vazio de até 300 ml ou um copo de água totalmente lacrado em plástico transparente e flexível.

Onde fica o Mangueirão?

Av. Augusto Montenegro s/n - Km 03 Mangueirão, Belém, Pará 66640-000 Brasil

Como chegar?

O Mangueirão possui duas entradas principais:

Entrada pela Avenida Augusto Montenegro : Esta entrada se inicia no Entrocamento, entre a Avenida Almirante Barroso e a BR-316, no bairro Castanheira, e também na Rua Dois de Dezembro, no bairro Campina, distrito de Icoaraci.

: Esta entrada se inicia no Entrocamento, entre a Avenida Almirante Barroso e a BR-316, no bairro Castanheira, e também na Rua Dois de Dezembro, no bairro Campina, distrito de Icoaraci. Entrada pela Avenida Mangueirão: Esta entrada começa na Avenida Centenário.

Transporte Público

Segundo o aplicativo Moovit, as seguintes linhas de ônibus podem ser utilizadas para chegar ao Mangueirão:

226: Maracacuera - Pres. Vargas

305: UFPA - Icoaraci

663: Benguí - Felipe Patroni

758: Conj. Maguari - Ver-o-Peso (Via P.A. Cabral)

785: Tenoné - Ver-o-Peso (Entroncamento) 6ª Linha / Alacid Nunes

861: Tapanã II - Ver-o-Peso (Rua Yamada)

872: Icoaraci - Almirante Barroso (Paracuri I)

879: Outeiro - São Brás (Via Brasília)

888: BRT, Maracacuera - São Brás

911: Icuí - Ver-o-Peso (Via Una)

960: Jaderlândia - Mangueirão

996: Águas Lindas - Terminal Mangueirão

321: UFPA - Cidade Nova 6 (Via Una)

639: Pratinha - Castanheira (Via Tapanã)

664: Benguí - Ver-o-Peso

666: Canarinho - Pres. Vargas

667: Cordeiro De Farias - Ver-o-Peso

669: Cordeiro De Farias - Castanheira (Via Yamada)

755: Jardim Sideral - Praça D. Pedro II

768: Satélite - UFPA

