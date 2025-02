Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações da Supercopa do Brasil hoje (02/02)

Botafogo x Flamengo disputam hoje, domingo (02/02), a Supercopa do Brasil. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo foi o campeão do último Brasileirão, com 79 pontos. Já o Flamengo ganhou o título da Copa do Brasil 2024, após derrotar o Atlético-MG na final.

Em seus últimos jogos, todos pelo Cariocão 2025, o Botafogo venceu a Portuguesa e o Bangu, ambos por 2 a 0; venceu o Fluminense por 2 a 1; e perdeu para o Sampaio Corrêa RJ e o Volta Redonda, ambos por 2 a 1.

Já o Flamengo passou por um empate sem gols com o São Paulo, uma derrota de 2 a 1 para o Nova Iguaçu, uma vitória de 5 a 0 sobre o Bangu e outras duas de 2 a 0 contra o Volta Redonda e o Sampaio Corrêa-RJ.

Botafogo x Flamengo: prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Barboza, Lucas Halter (Bastos) e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Lobato (Allan), Matheus Martins e Savarino; Igor Jesus. Técnico: Carlos Leiria.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; De La Cruz, Erick Pulgar, Gerson, Arrascaeta (Plata) e Michael; Bruno Henrique (Juninho). Técnico: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Flamengo

Supercopa do Brasil

Local: Estádio Olímpico do Pará - Jornalista Edgar Proença, em Belém (PA)

Data/Horário: 02 de fevereiro de 2025, 16h