Supercopa: Botafogo x Flamengo mobiliza torcedores e aflora a rivalidade em Belém

Chegou o grande dia! Belém entra na rota dos grandes eventos esportivos com uma grande final. A Supercopa rei será decidida hoje, às 16h, no Mangueirão, com Botafogo x Flamengo, um dos clássicos mais tradicionais do pais e que mexeu com as torcidas do Fogão e do Mengão na capital paraense. A equipe de O Liberal bateu um papo com dois torcedores apaixonados por seus clubes e falaram um pouco do amor pelo Fogão e Mengão, da expectativa de uma final em Belém e de todo a ansiedade para poder acompanhar o seu time do coração em casa.

A maior torcida do Mundo não deixou a desejar em Belém. O torcedor rubro-negro Gabriel Mota de Carvalho, vive a expetativa de mais um título na vasta coleção de conquistas do Flamengo, mas essa, caso se concretize, terá um sabor especial por ser em Belém, em casa, no Colosso do Bengui.

“Meu grande sonho é ir no Maracanã. Já vi o Flamengo aqui em Belém e em Brasília, mas dessa vez vai ser diferente. É uma final, e ainda por cima um clássico. Tenho certeza que vai dar tudo certo e vamos poder gritar campeão na arquibancada”, disse.

Todos os olhares para Belém

Belém virou a capital do futebol do país, em um domingo em que todos estarão voltados para a Cidade das Mangueiras. A hospitalidade, a forma como o paraense vive o futebol será mostrada para o mundo. Gabriel sabe da importância desse tipo de evento citou a importância de partidas como essa.

“Belém é a metrópole da Amazônia e uma cidade que respira futebol. Em um ano tão importante para a cidade, devido a COP 30 e o Global Citizen festival, ganhamos um sabor ainda maior tendo essa final aqui. Toda visibilidade para a nossa terra é boa e sei que nos paraenses iremos dar um show de carisma e hospitalidade”, falou, Gabriel.

Mengão foi campeão da Copa do Brasil e ganhou o direito de disputar a Supercopa (Rafael Ribeiro/CBF)

Mengão antes mesmo de nascer

Gabriel já era flamenguista antes mesmo de nascer. Ele falou das memórias que teve vestindo a camisa rubro-negra e relembrou de um gol inesquecível de um gol do Mengão, em uma final emocionante contra o Vasco.

“Antes de eu nascer, meu pai já tinha comprado blusa do Flamengo para mim. Minhas primeiras lembranças da infância são brincando de bola com o manto sagrado e falando que eu era o Sávio (destaque do Flamengo na época). Aí quando eu tinha 8 anos, teve o gol de falta Petkovic que deu o tri estadual para a gente. Comemorar com meu pai naquele momento foi ter a certeza que o Flamengo seria meu time do coração”, comentou.

Torcedores do Flamengo e do Botafogo prometem uma festa inesquecível no Mangueirão (Igor Mota / O Liberal)

A ansiedade sempre vem

A semana que antecedeu o jogo foi difícil para Gabriel. O advogado falou sobre a rotina que teve durante a semana e a dificuldade em conciliar o trabalho e a tensão de uma partida tão importante.

“Eu brinco que semana de jogo decisivo é a que eu mais trabalho, por que tento focar em outras coisas para o tempo passar mais rápido. Mas se parava um pouquinho, já vinha o pensamento no jogo e a ansiedade bate forte”, falou.

Aqui é Fogão!

Pelo lado alvinegro de Belém, muitos sorrisos e a “ressaca” de leve de um final de ano especial e inesquecível. Os títulos da Copa Libertadores da América e também do Campeonato Brasileiro, deixaram os torcedores do Botafogo nas nuvens. A fama de “Cavalo Paraguaio” deu lugar a um Fogão vitorioso e de um passado de glórias, um presente vencedor e, quem sabe, um futuro com a manutenção de triunfos, começando pela Supercopa, que pode fazer do Fogão um clube com três títulos importantes em um pouco mais de dois meses. Isso é que espera o torcedor Bruno Juarez. O personal trainer vive a expectativa de assistir a uma final inédita da Supercopa e de quebra, ver de pertinho o clube da Estrela Solitária levantar mais um troféu, dessa vez bem de perto.

“2024 foi um ano mágico pra todos os botafoguense, no início do ano não tinha como não pensar em 2023, contudo na janela do meio do ano já tínhamos um time novo e bem mais forte que o de 2023 o que deixava as esperanças de títulos muito grandes. Não escolhemos torcer pelo Botafogo, dizemos que fomos escolhidos, meus pais não torcem pelo Botafogo então não foi uma imposição familiar, tenho tios e primos botafoguense o que ajudou na infância, mas temos outra frase que nos define, ser botafoguense é uma predestinação celestial”, comentou.

Belém no topo!

Belém recebe uma final com um clássico tradicional. Isso já é grandioso, mas uma rivalidade intensa entre Botafogo x Flamengo, que atravessa gerações, coloca a Cidade das Mangueiras em uma prateleira acima, já que o povo paraense vive o futebol de uma maneira diferente, intensa e cheia de irreverencia. Para Bruno, o mundo verá a paixão que a cidade de Belém possui pelo Glorioso de General Severiano.

“A escolha de Belém como sede da Supercopa foi antes mesmo do nosso título brasileiro, então, enquanto comemorávamos o título, já estávamos nos preparando para esse jogo. Toda partida no estádio com o Botafogo é especial, esse jogo vai poder dar uma ideia da paixão botafoguense em Belém”, disse.

Torcedores estão confiantes no título da Supercopa Rei (Igor Mota / O Liberal)

Desfalques

O Glorioso perdeu duas peças importantes no time que conquistou o Brasil e América do Sul. Luiz Henrique e Almada deixaram o Fogão, mas isso não abate o coração alvinegro de Bruno, que garante que essas ausências serão supridas.

“Luiz Henrique e Almada são grandes jogadores, fariam falta em qualquer equipe, mas nós catamos da seguinte forma: ‘Os jogadores vão e vêm, mas você nunca está só, sua torcida te quer bem, não te abandona na pior’. Então essas faltas sempre serão supridas pelo nosso canto na arquibancada, e em Belém não será diferente”, comentou.

Rotina antes da decisão

A semana do jogo ganhou um tempinho a mais de dedicação ao Botafogo. Bruno é um dos diretores da Torcida Botafogo Belém e teve que mudar um pouco a rotina, por conta da programação que será feita.

“A rotina tem se mantido, sou personal trainer, tenho atendimento das 6h da manhã até às 21h, mas passamos a dedicar um tempo maior ao Botafogo, sou um dos diretores da Torcida Botafogo Belém, então temos toda uma programação de eventos, entrevistas voltadas a Supercopa, além dos próprios jogos do Carioca”, falou

Palpite

O botafoguense disse estar confiante na conquista de mais um título e aposta em uma vitória do Glorioso, em um jogo aberto, com oportunidades para as duas equipes.

“Confiante na vitória, acredito que será um jogo de muitas chances de gols, mas com o placar de 3x1 para o Glorioso”, finalizou.