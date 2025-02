Supercopa em Belém: torcida do Botafogo faz pré-jogo para o clássico contra o Flamengo

Desde as 10h deste domingo (2), torcedores do Botafogo se concentram um bar na avenida Augusto Montenegro, em frente ao conjunto Jardim Sevilha, no bairro Parque Verde. O encontro foi o pré-jogo para o clássico Flamengo x Botafogo, às 16h no estádio Mangueirão, valendo o título inédito da Supercopa, pela primeira vez em disputa em Belém. Com vibração e bom-humor, os torcedores aproveitam para conversar externando a expectativa com relação à partida, em meio a pagode, exposição de uma réplica da Taça das Libertadores 2024 e outras atrações alvinegras.

O pré-jogo foi organizado pela Torcida Botafogo Belém (TBB) em parceria com o Movimento Ninguém Ama Como A Gente, reunindo torcedores do clube. "Nós estamos aqui concentrados para depois seguir para o estádio, em busca desse título inédito da Supercopa em Belém", destaca a jornalista Laiana Damasceno, que integra a TBB.

Botafoguenses se concentram na avenida Augusto Montenegro, antes de seguir para o Mangueirão, em Belém (Foto: Adriano Nascimento / Especial para O Liberal)

Entre os torcedores reunidos no bar, predomina a alegria de poder conferir a equipe do clube do coração atuando em Belém. Muita gente aproveita também para almoçar enquanto vai trocando informações sobre o time comandado pelo técnico Carlos Leiria, após um ano inesquecível em 2024, com a conquista do Campeonato Brasileiro e a Conmebol Libertadores.