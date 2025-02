Supercopa Rei: Globo faz homenagem a enredo de escola de samba sobre o Pará

Os times cariocas Botafogo e Flamengo disputam a final da Supercopa Rei em Belém, neste domingo, 2. Com a partida em terras parauaras, a equipe do Globo Esporte, da Rede Globo, veio à capital paraense e fez um conteúdo especial ressaltando a ligação entre Pará e Rio de Janeiro, destacando o samba enredo da Grande Rio que, este ano, homenageia o Pará.

"O Globo Esporte continua por aqui, esperando a hora do grande jogo - a Supercopa entre Botafogo e Flamengo - e a gente aproveitou para falar de cultura, de uma ligação cultural muito forte entre Rio e Belém que vai acontecer no próximo Carnaval do Rio de Janeiro", disse o apresentador do programa, Alex Escobar.

Direto do Forte do Castelo, a equipe esteve com membros da agremiação carnavalesca Deixa Falar, que venceu o concurso de samba-enredo da Acadêmicos do Grande Rio, com o samba "A Mina é Cocoriô".

O desfile da Grande Rio com o samba da Deixa Falar será no dia 4 de março de 2025, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Já o jogo entre Botafogo e Flamengo pela Supercopa ocorre neste domingo, 2, a partir das 16h, no estádio do Mangueirão, em Belém.