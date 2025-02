Paysandu avalia compra do atacante argentino Benjamím Borasí

O atacante argentino Benjamín Borasi, um dos destaques do Paysandu na reta final da temporada de 2024, tem contrato de empréstimo com o clube bicolor até junho, vindo do Sarmiento-ARG. O jogador tem passe estipulado no contrato, e o Paysandu possui preferência na compra, mas ainda precisa definir os valores para um possível acerto.

Conforme apurado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o clube trabalha para viabilizar a permanência do jogador, levando em consideração tanto o valor estipulado para a compra junto ao Sarmiento quanto o acerto salarial com o próprio atleta. “O Paysandu está tentando acertar esses valores, mas existem alguns meses até o final do prazo para exercer esse direito de compra”, revelou uma fonte.

VEJA MAIS

Borasi se destacou com boas atuações na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 16 partidas, o argentino marcou 3 gols e deu 2 assistências, sendo peça-chave no ataque bicolor.

Em entrevista ao Grupo Liberal no dia 6 de janeiro, o jogador disse acreditar em uma renovação com o clube bicolor. “Minha família está feliz pelo ano que fiz e agora que eu tenho um ano melhor. Pode acontecer [do contrato ser prolongado], ainda não falei nada, mas tenho certeza e o clube vai falar e vai dar certo”, comentou.

Por outro lado, diretoria alviceleste afirmou que o clube já iniciou as negociações para renovar com o jogador.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)