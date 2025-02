Remo retoma negociação e se aproxima de acerto com lateral paraguaio, afirma imprensa argentina

O Remo pode estar perto de anunciar a contratação de mais um estrangeiro para a temporada de 2025. A novidade é o lateral-esquerdo Alan Rodríguez, de 24 anos, que defende o Rosário Central-ARG. A informação é do jornalista argentino Uriel Iugt.

Alan Rodríguez já havia sido procurado pelo Remo em janeiro, mas as negociações não avançaram. Na ocasião, o executivo azulino, Sérgio Papellin, afirmou que questões salariais impediram a concretização do acordo.

“Realmente temos essa necessidade [de contratar um lateral-esquerdo]. Estávamos conversando com o lateral-esquerdo do Rosário Central [Alan Rodríguez], mas o negócio não deu certo. Ele está em uma disputa de mudança de empresário. Fizemos uma proposta, mas ele queria outro valor, líquido de impostos, que consideramos alto", explicou.

No entanto, segundo a imprensa argentina, as negociações voltaram a avançar nos últimos dias, e o Leão conseguiu fechar um acordo de empréstimo do jogador, com opção de compra. O atleta tem contrato com o Rosário Central até o final de 2026.

Ainda de acordo com Iugt, a transferência ocorreu a pedido do próprio lateral. Ele tinha o desejo de sair do clube nesta janela de transferências, e o Brasil se tornou a principal opção de destino.

Rodríguez começou a carreira no Cerro Porteño, em 2018. Lá, atuou por cinco temporadas até ser transferido para o Rosário Central em 2023. Com a camisa da equipe paraguaia, disputou 127 partidas, marcou 10 gols e deu 14 assistências.

Os números do lateral permaneceram bons durante a passagem pelo futebol argentino. Em duas temporadas pelo Rosário Central, disputou 70 partidas, marcou dois gols e deu cinco assistências. Pela Seleção Paraguaia, acumula passagens pelas categorias de base, disputando os torneios sul-americanos sub-20 e sub-17, além do Mundial da categoria.

Agenda

Possivelmente sem Alan Rodríguez, o Remo volta a atuar nesta semana, na quinta-feira (6), diante do São Raimundo-RR, pela Copa Verde. A partida está marcada para as 20h, no Mangueirão. Na segunda-feira (3), no mesmo estádio, o Leão empatou com o Capitão Poço pelo Campeonato Paraense.