Valendo classificação e 'bicho', Tuna Luso estreia na Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa; veja

Tuna Luso e Sampaio Corrêa entram em campo nesta quarta-feira (19), às 15h30, no Estádio do Souza, em busca da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Os ingressos para a partida estão disponíveis por R$ 25 na sede do clube e também podem ser adquiridos online pelo site edsigningressos.pagticktes.com.br. O vencedor do confronto único avança à fase seguinte e encara o vencedor de Boavista e CSA-AL.

Este será o primeiro confronto entre as equipes na história da Copa do Brasil. A Tuna chega para sua sétima participação no torneio, enquanto o Sampaio Corrêa disputa a competição pela 30ª vez. Uma das armas do time paraense é o horário da partida, já que o estádio cruzmaltino não tem refletores e não permite jogos no turno da noite.

A Tuna Luso vem de um empate por 2 a 2 contra o Castanhal pelo Campeonato Paraense e ocupa atualmente a 7ª posição na tabela, o que a inclui no hall dos classificados até o momento. Já o Sampaio Corrêa sofreu uma derrota por 4 a 0 para o CSA, pela Copa do Nordeste, mas em contrapartida lidera o estadual, com 14 pontos em seis jogos. No histórico geral do confronto, o time maranhense leva vantagem: em 14 jogos disputados, venceu seis vezes, contra cinco vitórias da equipe paraense. O último duelo terminou empatado em 2 a 2. Jogando no Souza, a disputa entre as equipes está equilibrada, com três vitórias para cada lado.

O Sampaio Corrêa não tem desfalques ou jogadores suspensos para a partida, mas a goleada sofrida para o CSA pode levar o técnico Felipe Surian a fazer mudanças na equipe titular. As definições sobre a escalação devem ocorrer minutos antes do início do jogo. Pelo lado da Tuna Luso, o técnico Ignácio Neto também não terá problemas na escalação. Além disso, a diretoria definiu um prêmio de R$ 300 mil para ser dividido entre os jogadores em caso de classificação.

Ficha Técnica

Data: 19/02/2025

Hora: 15h30

Local: Estádio do Souza

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

Quarto Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior (PA)

Tuna Luso: Lucão, Wander, Dedé, Marlon, Guilherme Costa, Renan Metz, Paranhos, Tiago Bagagem, Jayme, Edgo, Gabriel Furtado

Técnico: Ignácio Neto

Sampaio Corrêa: Alan (Rhuan); Jô, Eduardo, Fábio Aguiar e Thiago Rosa; Cavi, Hudson (Jair) e Alan Stence; Pimentinha, Adriano (Dodô) e Alan James (Rodolfo).

Técnico: Felipe Surian