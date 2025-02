Diretoria da Tuna define 'bicho' dado aos jogadores em caso de classificação na Copa do Brasil

A diretoria da Tuna Luso definiu qual será o valor da premiação dada aos jogadores caso o clube consiga a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Após uma reunião, ficou decidido que o elenco receberá a bonificação de R$ 300 mil, que será distribuída entre os atletas.

Segundo a diretoria, o montante faz parte da cota de R$ 787,5 mil recebida pela Tuna Luso como premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela participação na competição. Caso avance à segunda fase da Copa do Brasil, a Lusa ainda vai faturar mais R$ 945 mil.

VEJA MAIS

A equipe entra em campo nesta quarta-feira (19), às 15h30, para enfrentar o Sampaio Corrêa no Estádio do Souza. Os ingressos para a partida já estão disponíveis para compra presencialmente na sede do clube pelo valor de R$ 25, além da opção de aquisição online através do site edsigningressos.pagticktes.com.br.