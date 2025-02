CBF faz reajuste nas cotas da Copa do Brasil; veja quanto Remo, Paysandu, Águia e Tuna vão receber

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os valores das cotas da Copa do Brasil 2025 para os clubes participantes. Em relação a 2024, o aumento para clubes da Série A foi de 5%; para equipes da Série B, foi de 4,9%; enquanto para o restante, ficou em 5,39%. Com isso, Remo, Paysandu, Tuna e Águia vão receber uma premiação maior pela participação no torneio.

Remo e Paysandu se encaixam no grupo II, que inclui os participantes da Segunda Divisão do futebol brasileiro. Na última edição do torneio, a cota era de R$ 1.312.500,00 para esse grupo. Já neste ano, o valor subiu para R$ 1.378.125,00.

No entanto, em 2024, o Leão Azul disputava a Série C e recebeu R$ 787.500,00 na primeira fase. Já o Paysandu, assim como na temporada passada, entra apenas na terceira etapa do torneio e vai receber um total de R$ 2.315.250,00, um aumento de pouco mais de 100 mil em relação ao ano passado (R$ 2.205.000,00).

Águia de Marabá e Tuna Luso estão no grupo III, que engloba equipes da Série C, D e outras. Nesta edição, na primeira fase, a cota é de R$ 830.000,00. Em 2024, o valor foi de R$ 787.500,00.

Caso o Remo avance para a segunda etapa, a premiação será de R$ 1.543.500,00, enquanto o Azulão e a Águia Guerreira podem receber R$ 1 milhão. Já na terceira fase, onde o Papão entra, a cota será de R$ 2.315.250,00 para todos os clubes.

O grande campeão do torneio vai levar o prêmio de R$ 77.175.000,00, e o vice receberá R$ 33.075.000,00. Na última edição, o vencedor foi o Flamengo, que arrecadou cerca de R$ 93 milhões pelo título. Neste ano, o valor total pode ser de cerca de R$ 143 milhões (se for da Série A).

Destaque

Vale destacar que, nas últimas duas edições do torneio (2023 e 2024), o Águia de Marabá foi o time paraense que mais lucrou na competição, com uma arrecadação de R$ 7.687.500,00. O Paysandu é o segundo clube, com um total de R$ 4.882.000,00, e o Remo o terceiro (R$ 4.537.500,00).

Estreias

Tuna será o primeiro clube a estrear na Copa do Brasil. O time encara o Sampaio Corrêa-MA na quarta-feira (19), às 19h30, no estádio do Souza. Em seguida, o Águia de Marabá vai encarar o Fluminense logo na estreia do torneio. O jogo está marcado para ocorrer no dia 26 de fevereiro, às 19h30. O local da partida ainda não está definido.

No mesmo dia 26, o Remo vai encarar o GAS-RR. A equipe azulina será a visitante na primeira fase por ter um ranking melhor que o adversário. O duelo ocorre no estádio Canarinho, em Boa Vista, às 19h30.

Confira o valor das cotas da Copa do Brasil 2025

Primeira fase

Grupo I (Série A): R$ 1.543.500

Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

Grupo III (Série C, D e outros): R$ 830 mil

Segunda fase

Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

Grupo II (Série B): R$ 1.543.500

Grupo III (Série C, D e outros): R$ 1 milhão

Terceira fase

Todos: R$ 2.315.250

Oitavas de final

Todos: R$ 3.638.250

Quartas de final

Todos: R$ 4.740.750

Semifinal

Todos: R$ 9.922.500

Final (vice-campeão)

Todos: R$ 33.075.000

Final (campeão)

Todos: R$ 77.175.000