Remo tenta a contratação de volante ex-Flamengo e que atua na Europa, diz jornalista

O Remo é o líder do Parazão 2025, mas a eliminação para o São Raimundo-RR, na primeira fase da Copa Verde, ligou o “sinal de alerta” no Baenão. A diretoria e comissão técnica buscam reforços para o time e quem está no radar do Leão Azul é o volante Daniel Cabral, de 22 anos, cria das categorias de base do Flamengo-RJ e que atualmente joga em Portugal. A informação é do jornalista Venê Casagrande, do SBT Rio de Janeiro.

O atleta entrou no radar do Remo que, segundo o jornalista, já fez uma proposta pelo volante ao Estrela Amadora, atual clube de Daniel Cabral, em Portugal. A proposta pelo jogador seria por empréstimo. O que favorece um possível acerto com o atleta é o fato de Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo, está à serviço do Remo e pode ajudar nessa possível negociação.

Cria da base rubro-negra, Daniel Cabral subiu para a equipe profissional em 2020 e ficou alternando entre a equipe de cima e o elenco Sub-20. O jogador chegou a ser relacionado em algumas partidas profissionais do Mengão, mas sem ser aproveitado.

Na temporada de 2022, Daniel Cabral sofreu uma lesão grave no joelho direito, onde passou por uma cirurgia, após romper o ligamento cruzado. No ano passado o atleta foi negociado com o Estrela Amadora, mas não conseguiu espaço no clube português. Entre 2024 e início desta temporada, Daniel Cabral realizou apenas cinco partidas.

Daniel Cabral também teve passagens pela Seleção Brasileira de base e esteve nos Sul-Americanos Sub-15 e também Sub-17, além de ter jogado o Mundial Sub-17 na temporada 2019.