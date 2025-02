Remo é eliminado na estreia da Copa Verde pela segunda vez; relembre

O Remo teve mais uma campanha ruim na Copa Verde. Na noite da última quinta-feira (6), no Baenão, o time perdeu nos pênaltis para o São Raimundo-RR e caiu na sua estreia no torneio. Com isso, o time repete a campanha da edição de 2018, quando o Leão Azul também foi eliminado no seu primeiro jogo na competição.

Na ocasião, a equipe azulina também iniciou a disputa nas oitavas de final. O adversário era o Manaus-AM. Na disputa, o Gavião do Norte saiu na frente com uma vitória de 2 a 0 em cima do Leão Azul, na Arena da Amazônia.

No duelo de volta, a equipe manauara conseguiu arrancar um empate do Remo, que jogava em casa, no Mangueirão. O jogo terminou 1 a 1 para o Manaus, que se classificou para as quartas de final e eliminou o Remo.

A eliminação azulina para o Manaus também foi uma zebra, já que, em termos de tradição e força no futebol nortista, o Leão Azul levava vantagem. Porém, o favoritismo não se confirmou, assim como diante do São Raimundo-RR.

Na noite da última quinta-feira (5), com o Baenão vazio – o clube azulino cumpriu uma das punições do STJD, que prevê três jogos sem torcidas – o time fez um jogo abaixo do esperado, perdeu Jaderson e, nas cobranças de pênaltis, desperdiçou duas vezes, com Vizeu e Pavani.

Já o Pássaro Azul, que não tinha a pressão de vencer, se segurou como pode e superou a equipe paraense nas penalidades máximas por 4 a 3. Agora, o time de Roraima busca a sua melhor campanha na Copa Verde. Em 2023, o clube também chegou às quartas de final.

Enquanto isso, o Remo volta a focar no Campeonato Paraense, onde ainda é líder. No próximo domingo (9), sob comando de Rodrigo Santana, o Leão Azul vai encarar a Tuna, pela quinta rodada da competição, para manter a liderança da tabela e se recuperar da eliminação precoce no torneio.