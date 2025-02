Remo acumula segunda eliminação precoce em copas na gestão Tonhão; relembre

A eliminação precoce do Remo para o São Raimundo-RR, na última quinta-feira (6), pela Copa Verde, não é novidade para a gestão do presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira. Desde que assumiu o clube, no início de 2024, o Leão tem colecionado derrotas traumáticas em competições de nível nacional e regional.

A primeira delas foi na Copa do Brasil de 2024, quando o Leão Azul foi derrotado por 1 a 0 pelo Porto Velho-RO, ainda na primeira fase da competição. Na ocasião, o Time de Periçá era comandado pelo técnico Ricardo Catalá, disputava a Série C do Brasileirão e contava com um elenco de alto investimento, mas acabou sucumbindo à Locomotiva, que estava na Quarta Divisão nacional.

A partida, inclusive, chegou a provocar mudanças no elenco. Nos dias seguintes à derrota, o Remo anunciou a dispensa do zagueiro Reniê, que havia falhado em vários momentos do duelo contra o Porto Velho.

A eliminação também causou um grande prejuízo financeiro ao clube. Caso tivesse vencido o Porto Velho, o Leão faturaria cerca de R$ 945 mil, além de parte da bilheteria do jogo da segunda fase.

A eliminação desta quinta, para o São Raimundo, pode ter gerado um impacto financeiro menor a curto prazo, mas retira do orçamento azulino a possibilidade de garantir uma cota de premiação valiosa na próxima temporada. Conforme anunciado pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o campeão da Copa Verde deste ano garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2026. Caso o torneio mantenha as mesmas premiações para a temporada seguinte, um título do Leão na competição regional asseguraria cerca de R$ 2,2 milhões.

No entanto, se o impacto financeiro pode não ser imediato, o esportivo é. A equipe remista, que disputará a Série B do Brasileirão, terá de superar o baque de ter sido eliminada por um clube da Quarta Divisão e voltar a focar no Campeonato Paraense, competição na qual a equipe não venceu na última rodada. No domingo (9), o clube tem pela frente um clássico estadual contra a Tuna Luso, no estádio Mangueirão.

A partida contra a Águia Guerreira está marcada para as 18h e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.