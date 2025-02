Copa do Brasil: CBF sorteia confrontos da primeira fase nesta sexta-feira (7)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza nesta sexta-feira (7) a partir das 15h, o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. Três equipes paraenses estreiam nesta etapa da competição, Remo, Tuna Luso e Águia de Marabá.

O Paysandu, como atual campeão da Copa Verde, estreia apenas na terceira fase do torneio.

Na primeira etapa, 80 clubes buscam se classificar para a etapa seguinte. O sorteio definirá os 40 confrontos iniciais e o chaveamento para a segunda fase do torneio. As equipes estão divididas em oito potes, com os cruzamentos entre A x E, B x F, C x G e D x H.

Neste ano também houve uma mudança no regulamento da competição. A primeira e a segunda fase serão disputadas em jogo único, decidida na cobrança de pênaltis em caso de empate. Da terceira fase em diante, os duelos serão de ida e volta.

VEJA MAIS

Como funcionará a Copa do Brasil 2025:

1ª fase: jogo único na casa do time de pior ranking; decisão nos pênaltis em caso de empate.

2ª fase: jogo único com mando de campo em chaveamento previsto no regulamento; decisão nos pênaltis em caso de empate.

3ª à 7ª fases: confrontos definidos em sorteio, com jogos em ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, decisão nos pênaltis.

Possíveis adversários dos paraenses

O Remo, no Pote C, pode enfrentar equipes do Pote F, como Ceilândia, Maranhão e Tuna Luso, o que aumenta a possibilidade de um confronto local.

O Águia de Marabá, no Pote E, terá como possíveis adversários times do Pote G, como Boavista-RJ, Santa Cruz-RN ou Portuguesa-SP.

Já a Tuna Luso, do Pote F, poderá ter pela frente clubes do Pote C, incluindo equipes tradicionais como Náutico, CSA ou até mesmo o próprio Remo, em um possível clássico estadual.

Confira a tabela base:

Segunda fase: 6 ou 13 de março;

Terceira fase: 1º ou 22 de maio;

Oitavas de final: 31 de julho ou 7 de agosto;

Quartas de final: 28 de agosto ou 12 de setembro;

Semifinais: 2 ou 17 de outubro;

Final: 3 ou 10 novembro.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)