Com Remo e Águia, CBF divulga data do sorteio da 1ª fase da Copa do Brasil; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a data do sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. O evento ocorrerá na próxima sexta-feira (7), no Rio de Janeiro. Nesta etapa, Remo e Águia de Marabá irão conhecer seus respectivos adversários. O Paysandu, atual campeão da Copa Verde, entra na disputa a partir da terceira fase.

Neste sorteio, serão definidos 40 jogos. Vale destacar que, já na primeira fase, os duelos são eliminatórios e disputados em jogos únicos. O mando de campo será do time de menor ranking na CBF. Neste ano, as equipes visitantes não terão a vantagem do empate, como nas edições anteriores. Assim, caso a partida termine empatada, a vaga será decidida nos pênaltis.

Apenas na terceira fase a disputa será com partidas de ida e volta, assim como nas oitavas de final, quartas de final, semifinal e final.

Ao lado do Paysandu, Flamengo (atual campeão da Copa do Brasil e da Supercopa), Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro entram na terceira fase, vindos do Campeonato Brasileiro. Além deles, Santos e CRB (campeão da Série B e vice-campeão da Copa do Nordeste, respectivamente) entram no torneio a partir da terceira fase.

O Remo está no pote C, ao lado de ABC-RN, Amazonas-AM, Botafogo-PB, Confiança, CSA, Ferroviário-CE, Náutico-PE, Novorizontino-SP e Tombense-MG.

Já o Águia de Marabá ficará no pote E, com ASA-AL, Cascavel, Maringá, Pouso Alegre, Porto Velho, São Raimundo-RR, Sousa-PB, Tocantinópolis e União Rondonópolis. Este grupo enfrentará os clubes que estão no pote A, enquanto o do Remo jogará contra as equipes do pote G.

O torneio deve começar no próximo dia 21 ou 28 de fevereiro. A grande decisão está prevista para ocorrer em novembro

Confira a divisão dos potes

Pote A: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bragantino, Cuiabá, Fluminense, Grêmio, Juventude e Vasco.

Pote B: Brusque, Ceará, Coritiba, Operário-PR, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Sport, Vila Nova e Vitória.

Pote C: ABC, Amazonas, Botafogo-PB, Confiança, CSA, Ferroviário-CE, Náutico, Novorizontino, Remo e Tombense.

Pote D: Altos, América-RN, Aparecidense, Athletic-MG, Caxias, Manaus, Nova Iguaçu, Portuguesa-RJ, Retrô e São José-RS.

Pote E: Águia de Marabá, ASA-AL, Cascavel, Maringá, Pouso Alegre, Porto Velho, São Raimundo-RR, Sousa-PB, Tocantinópolis, União Rondonópolis.

Pote F: Ceilândia, Concórdia, Humaitá-AC, Inter de Limeira, Maranhão, Operário-MS, Operário VG-MT, Sergipe, Trem-AP, Tuna Luso.

Pote G: Boavista-RJ, CSE-AL, GAS-RR, Maracanã-CE, Olaria, Portuguesa-SP, Parnahyba-PI, Rio Branco-ES, Rio Branco VN-ES, Santa Cruz-RN.

Pote H: Barcelona de Ilhéus, Barcelona-RO, Capital-DF, Dourados-MS, Guarany de Bagé, Independência-AC, Jequié, Oratório, União-TO e Votuporanguense.

Confira a tabela base

Segunda fase: 6 ou 13 de março;

Terceira fase: 1º ou 22 de maio;

Oitavas de final: 31 de julho ou 7 de agosto;

Quartas de final: 28 de agosto ou 12 de setembro;

Semifinais: 2 ou 17 de outubro;

Final: 3 ou 10 novembro.