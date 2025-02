Paysandu consegue mais de R$ 50 mil de lucro na partida contra o Porto Velho na Copa Verde; veja

O Paysandu passou por um sufoco para superar o Porto Velho-RO e garantir a classificação para as quartas de final da Copa Verde. Apesar de um jogo sem tanto apelo e, no final, frustrante para a maioria, os torcedores compareceram na Curuzu na última quarta-feira (5) para apoiar o time. Com isso, o Papão conseguiu lucrar mais de R$ 50 mil com a venda de ingressos.

Ao todo, 5.090 torcedores estiveram presentes na Curuzu, sendo 3.442 pagantes e 1.648 com gratuidade. Com os ingressos variando entre R$ 25 (meia da arquibancada) e R$ 200 (cadeira), o clube arrecadou R$ 111.950,00.

No entanto, o Paysandu teve que desembolsar mais de R$ 53 mil em despesas e conseguiu um lucro de R$ 58.055,77. Os sócios torcedores foram a maioria no estádio, com mais de 2.400 sócios comparecendo à Curuzu.

Este não foi o maior público do Paysandu no ano. Na abertura do Parazão, o Bicola levou mais de 8 mil torcedores ao estádio.

No duelo, a torcida bicolor viu o Papão sofrer para garantir a vaga na Copa Verde. No tempo normal, a equipe saiu atrás no placar, mas conseguiu empatar com um gol de Rossi. Apesar da reação, a disputa foi para os pênaltis, para a aflição do público presente.

Nas cobranças, o Paysandu perdeu três, com Borasi, Espinoza e Del Valle. No entanto, Matheus Nogueira salvou o Papão outras três vezes, defendendo as cobranças dos adversários. No final, Quintana converteu e selou a classificação bicolor.

Agenda

O próximo compromisso do Paysandu é no Campeonato Paraense. Após a derrota para o Santa Rosa, na quarta rodada, o Bicola tentará se recuperar diante do Bragantino, no domingo (9), às 15h30, no Diogão.