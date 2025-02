Rossi desabafa e pede mudança de gramado da Curuzu: 'um campo desse é complicado'

Desde a primeira partida do Campeonato Paraense, contra o Capitão Poço, em 19 de janeiro, o gramado da Curuzu vem tendo seu aspecto questionado. Quase 10 dias depois, no jogo contra a Tuna Luso Brasileira, quando uma forte chuva paralisou a partida, o gramado foi bastante castigado.

Reveja imagens das partidas e observe a situação do gramado:

Nesta quarta-feira (5), após mais de uma semana sem partidas, a situação do gramado do Estádio 'Vovô da Cidade' foi motivo de uma reclamação pública por parte de um dos principais jogadores do Paysandu.

Ao final da partida, quando o Papão eliminou nos pênaltis o Porto Velho, Rossi desabafou de forma enfática. Visivelmente insatisfeito, disse ele em entrevista à Rádio Liberal: "Num campo desse é complicado. É o nosso campo, e é difícil falar para o nosso torcedor, mas jogar aqui na Curuzu tá sendo difícil, porque o campo tá muito pesado" (sic).

VEJA MAIS

A crítica bem que poderia ser minimizada, afinal estamos no "inverno amazônico", marcado por chuvas intensas. Porém, Rossi foi ainda mais enfático ao declarar que acha totalmente ineficaz qualquer tentativa de deixar o gramado se recuperar por algumas semanas, porque isto, segundo ele, não resolveria a situação.

"Eu acredito que ficar um tempo sem jogar aqui não vai ter resultado, porque pra Curuzu melhorar tem que ser trocado o gramado. Então, [é preciso] que a gente possa jogar no Mangueirão, por um período, pra poder revitalizar aqui a Curuzu. Aí no Brasileirão a gente voltar a jogar [aqui]. Pro espetáculo é difícil jogar num campo desse (sic)".

E você, torcedor, o que acha? O Lobo deve pedir a mudança dos jogos da Curuzu para o Mangueirão?

Por falar em gramado...

O Paysandu volta a jogar no domingo (9), pela 5ª rodada do Parazão. A partida será contra o Bragantino, no Estádio Diogão, em Bragança, "tradicionalmente" conhecido por ter um gramado de condição difícil, tendo, inclusive, sido alvo de críticas pelo próprio Paysandu em 2024.