Após classificação, técnico do Paysandu fala em desgaste do time com jogos e gramado

Ao final da emocionante classificação do Paysandu contra Porto Velho, pela Copa Verde, o técnico Márcio Fernandes admitiu que a equipe não fez um bom primeiro tempo. Para o comandante bicolor, o gol precoce sofrido pela equipe paraense com menos de cinco minutos de jogo fez o time se perder em campo.

"Eu acho que a gente tava fazendo um bom jogo e aí levamos um gol. O time se perdeu querendo resolver a todo custo e facilitamos para que a equipe do Porto Velho pudesse até ampliar o placar. No segundo tempo corrigimos e não demos nenhuma chance. Até merecíamos a vitória no jogo normal, mas não deu. Graças a Deus conseguimos nos pênaltis", disse o técnico em coletiva de imprensa após a partida.

Para Márcio Fernandes, além da dificuldade natural da Copa Verde, o time tem enfrentado um desgaste intenso com locais e horários de jogos, e citou a última partida contra o Santa Rosa, disputada em Ipixuna.

"É uma competição difícil, o Vila Nova ontem quase perdeu também, acabou vencendo nos pênaltis. É início de temporada e é difícil a gente ter jogos como estamos tendo. Jogamos domingo às dez da manhã, meio-dia com sol, sete horas de ida e mais sete horas de volta, campo pesado... Não é fácil em início de temporada o jogador conseguir manter ritmo", explicou.

Sobre o gramado, alvo de reclamações dos jogadores Rossi e Matheus Vargas, que ao final da partida fizeram duras críticas, o técnico bicolor disparou: "Quem joga são os jogadores. Se eles estão achando isso, vamos ver a melhor solução para que a gente possa dar a melhores condições para eles. Eu fui jogador e gostava sempre de um campo bom. Às vezes não tem essa condição e atrapalha. Os times nessa competição que vêm jogar aqui ficam muito atrás, diferente dos times da série B, que chegam e propõem jogo. Você precisa de qualidade para fazer as jogadas e às vezes não está acontecendo", disse Fernandes.