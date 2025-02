Ambulantes protestam em frente à Curuzu antes de Paysandu x Porto Velho

Na tarde desta quarta-feira (05/02), ambulantes realizaram um protesto em frente ao Estádio da Curuzu, na Avenida Almirante Barroso, em Belém, bloqueando a via no sentido Entroncamento. Os trabalhadores alegaram estar sendo impedidos de acessar o local para trabalhar durante a partida entre Paysandu e Porto Velho, marcada para as 20h. O protesto causou congestionamento na região, mas durou pouco tempo. Após negociações, os manifestantes começaram a se dispersar, e o trânsito foi gradualmente liberado.

A partida, válida pelas oitavas de final da Copa Verde, será disputada em jogo único. O vencedor garante vaga nas quartas de final, enquanto um empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis. O adversário da próxima fase sairá do confronto entre Manaus e Águia de Marabá, que se enfrentam nesta quinta-feira (6), na Arena da Amazônia. Maior campeão da Copa Verde, com quatro títulos, o Paysandu busca a classificação para seguir na defesa do troféu conquistado no ano passado.

Em nota, o Paysandu Sport Club informou que os bares do estádio foram arrendados para uma empresa que ficará responsável pela comercialização de bebidas e alimentos.A reportagem de O Liberal solicitou um posicionamento da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), mas não se pronunciou. O espaço segue aberto.