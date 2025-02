Sem transmissão oficial, meia do Paysandu pede presença da torcida contra o Porto Velho

O meia Giovanni foi uma das primeiras contratações realizadas pelo Paysandu para 2025. Chegou ao clube com a honra de vestir a camisa 10, carregando a responsabilidade de ajudar tanto na criação das jogadas, como na marcação de gols. Até o momento, foi titular em três das cinco partidas disputadas pelo time nesta temporada.

A última atuação, porém, continua fresca na memória: a derrota para o Santa Rosa na 4ª rodada do Parazão, a primeira do clube no ano. Agora, o jogador busca deixar esse resultado para trás e direcionar as atenções para a Copa Verde, próxima competição do Paysandu em 2025.

O torneio regional tem grande significado para o clube, que ostenta o título de maior campeão, com quatro conquistas, e entra na disputa para defender o troféu conquistado no ano anterior. Giovanni reforçou a relevância do campeonato e destacou a representatividade do Paysandu.

"Ela (Copa Verde) é muito importante, pois nós somos o maior campeão e o maior clube do Norte. Todas as vezes que entramos em campo, temos que honrar a camisa do Paysandu, dar o nosso melhor. E agora será na quarta-feira, na Copa Verde, e espero que com o apoio do nosso torcedor possamos sair classificados", disse o atleta, em entrevista coletiva após o treino desta terça-feira (4).

O adversário nas oitavas de final será o Porto Velho, equipe totalmente desconhecida dos bicolores, mas merecedora de todo o respeito por parte dos atletas e comissão técnica. Giovanni acredita que o mais importante é a equipe manter o foco no desempenho próprio para seguir avançando e reafirmar sua força no torneio.

"Nós temos que, independentemente da equipe que formos jogar, temos que nos preocupar com o nosso futebol, como o que temos que melhorar. Temos uma maneira de jogar, e devemos continuar jogando assim, independentemente do adversário. Amanhã é o Porto Velho, não temos grandes informações, mas é fazer o que estamos fazendo, sair com a vitória, com a classificação. Sabemos da grandeza do clube, que o objetivo é pensar grande e ser campeão", completa.

Paysandu e Porto Velho jogam nesta quarta-feira (5), às 20 horas, na Curuzu.