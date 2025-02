Paysandu é barrado pela CBF e vai transmitir estreia na Copa Verde apenas por áudio

O Paysandu estreia na Copa Verde nesta quarta-feira (5), contra o Porto Velho-RO, em jogo único pelas oitavas de final do torneio. A partida será realizada no Estádio da Curuzu, às 20h. Inicialmente, o clube solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) autorização para transmitir o confronto em vídeo pelo canal PapãoTV, no YouTube. No entanto, o pedido foi negado, e a transmissão será realizada apenas em áudio, conforme informado pela assessoria do Paysandu.

Além do Paysandu, outros clubes paraenses na competição, como Remo e Águia de Marabá, também tentam autorização para transmitir suas partidas, mas encontram resistência da CBF.

A entidade não autoriza os clubes a realizarem transmissões independentes, por buscar vender os direitos de transmissão para emissoras de TV ou plataformas de streaming.

Copa Verde

O Pará é o estado com mais títulos do torneio. O Paysandu é o atual e maior campeão da Copa Verde, com um total de quatro títulos. Além dele, o Remo possui uma conquista. Já o Águia de Marabá, que também está na disputa, busca sua primeira final.

Assim como ocorreu na primeira fase, o duelo contra o Porto Velho será em jogo único. Caso a partida termine empatada, a decisão será nos pênaltis. A partir das quartas de final, os confrontos serão decididos em jogos de ida e volta.

Na última segunda-feira (3), o time bicolor iniciou a venda de ingressos para o jogo. Os bilhetes para o setor de arquibancada custam R$ 50, enquanto as cadeiras estão disponíveis por R$ 200. A venda ocorre em todas as lojas oficiais do clube e pelo site IngressoSA.

O duelo será às 20h, no estádio da Curuzu. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Política e Economia)