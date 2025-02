Paysandu inicia venda de ingressos para estreia na Copa Verde

O Paysandu estreia na Copa Verde 2025 na próxima quarta-feira (5), contra o Porto Velho (RO), às 20h, no Estádio da Curuzu, em Belém. Para a partida, o clube bicolor iniciou nesta segunda-feira (29) a venda de ingressos para os torcedores.

Os bilhetes para o setor de arquibancada custam R$ 50, enquanto as cadeiras estão disponíveis por R$ 200. A venda ocorre em todas as lojas Lobo espalhadas por Belém e região metropolitana, além das bilheterias da Curuzu, que funcionarão no dia do jogo a partir das 9h.

Os ingressos também podem ser adquiridos online, por meio do site IngressoSA. Para compras no cartão de crédito há um acréscimo de 10%, enquanto no débito a taxa é de 5%. O pagamento via Pix também está disponível.

O Paysandu informou ainda que o check-in para os sócios-torcedores já está aberto. Aqueles que estão com a mensalidade em dia podem garantir presença na partida pelo site www.payxaoprime.com.br.

Apesar da derrota para o Santa Rosa fora de casa na rodada passada do Campeonato Paraense, fora de casa, a equipe bicolor chega para a estreia da Copa Verde embalada por bons resultados dentro de casa. Nos últimos três jogos disputados na Curuzu, o Papão venceu todos (duas vezes a Tuna Luso e uma vez o Capitão Poço), marcando oito gols e sofrendo apenas dois.

O confronto contra o Porto Velho marca o primeiro desafio do Paysandu na busca pelo seu 5º título da Copa Verde, torneio regional que reúne equipes do Norte e Centro-Oeste do país, cujo equipe bicolor é a atual campeã. O jogo acontece em formato de partida única, com o vencedor avançando à próxima fase da competição.