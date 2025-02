Prioridade no Paysandu, renovação de Borasi deve custar quase R$ 600 mil ao clube; saiba detalhes

O Paysandu precisará desembolsar uma boa quantia caso queira continuar com o argentino Benjamín Borasi no elenco para o segundo semestre. De acordo com o presidente bicolor, Roger Aguilera, a compra do atacante, que está no Papão por empréstimo, custa 100 mil dólares — cerca de R$ 580 mil na cotação atual. A informação foi concedida em entrevista ao programa Liberal+ Notícias.

Na conversa com o jornalista Abner Luiz, Roger Aguilera confirmou as informações apuradas pelo Núcleo de Esportes de O Liberal na última segunda-feira (3). O presidente bicolor disse que o clube trabalha para viabilizar a permanência do jogador, levando em consideração tanto o valor estipulado para a compra junto ao Sarmiento-ARG, clube que detém os direitos federativos do atleta, quanto a questão salarial.

Segundo Roger, o Paysandu tem prioridade na aquisição do passe do jogador, mas o que mais preocupa a direção bicolor é a discussão salarial. Caso o Papão, de fato, exerça a opção de compra, deverá negociar um novo contrato com Borasi, com possível reajuste salarial e o pagamento de luvas. A equação desses interesses é o último estágio para a concretização do negócio.

Conforme o Núcleo de Esportes de O Liberal apurou, ainda há prazo para o Paysandu exercer a compra do atleta. O Bicola tem até o final de junho — data do fim do empréstimo junto ao Sarmiento — para acertar com o atacante.

Borasi se destacou com boas atuações na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 16 partidas, o argentino marcou três gols e deu duas assistências, sendo peça-chave no ataque bicolor.

Nesta temporada, o jogador tem atuado como titular e deve ser relacionado para a partida contra o Porto Velho-RO, nesta quarta-feira (5), pela Copa Verde. A decisão do classificado ocorre em partida única, disputada no Estádio da Curuzu, às 20h, com transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.