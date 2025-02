Parazão: pela primeira vez, prêmio de Craque da Rodada não tem indicados de Remo e Paysandu

Pela primeira vez neste Campeonato Paraense, nenhum jogador de Remo e Paysandu foi indicado ao prêmio de craque da rodada, concedido pela Federação Paraense de Futebol (FPF). A ausência de atletas das duas principais equipes do estado entre os concorrentes acontece após os tropeços recentes dos times na competição.

Os indicados ao prêmio da quarta rodada são Dedé (Tuna Luso), Alan Calbergue (Caeté), Dioguinho (Castanhal), Nilsinho (Bragantino), Diego Macedo (Santa Rosa) e Wellyton Londres (Capitão Poço). A votação está aberta por 24 horas e pode ser feita por meio do link disponível nos stories do perfil da FPF no Instagram.

Remo e Paysandu vêm de resultados irregulares no Parazão. O Remo empatou por 2 a 2 com a equipe do Capitão Poço, em partida realizada no Mangueirão e que ficou marcada por uma falha no VAR que paralisou o jogo por mais de 20 minutos, enquanto o Paysandu perdeu para o Santa Rosa, fora de casa, por 2 a 1, perdendo uma invencibilidade de quase dois anos no Parazão.