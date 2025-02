Maxwell lamenta empate do Remo e critica arbitragem: 'Dava pra ver no olho que não estava impedido'

O atacante Maxwell, do Remo, não escondeu a frustração após o empate por 2 a 2 com o Capitão Poço, na noite de segunda-feira (3), no Mangueirão, pela 4ª rodada do Campeonato Paraense. O jogador marcou o gol de empate da equipe azulina e ainda participou do lance que resultou no gol anulado de Adailton, que garantiria a vitória. Na coletiva desta terça-feira (4), Maxwell reclamou do impedimento assinalado e disse que a decisão do árbitro foi equivocada.

"É complicado falar sobre aquele lance, porque seria o lance da nossa vitória, dos nossos 100% na competição. Eu vi e revi umas dez vezes esse lance e até agora não estou encontrando o impedimento. Sei que sem a ferramenta do VAR, que deu complicação durante o jogo, é difícil, mas aquilo ali dava para ver no olho que não estava impedido, cara", reclamou o atacante.

O jogo no Mangueirão foi paralisado por mais de 20 minutos devido a uma falha no sistema do VAR. Sem a tecnologia, a arbitragem decidiu manter a marcação de campo e invalidar o terceiro gol do Leão.

Empate com gosto de derrota

Maxwell também falou sobre a atuação do time e admitiu que o empate teve gosto de derrota. "O sentimento é de frustração, cara, porque a gente sabe que jogou melhor, teve as melhores oportunidades e acabou saindo com o empate com gosto de derrota. A gente sabia da nossa condição e queríamos a vitória", analisou.

Agora, o foco do Remo é na Copa Verde. Na próxima quinta-feira (6), a equipe enfrenta o São Raimundo-RR, de portões fechados. "Independente se for no Baenão ou Mangueirão, é nossa casa. Vamos sentir falta do nosso torcedor, que nos apoia os 90 minutos, mas é uma competição que não admite erros. Tem que ser erro zero para sair com a classificação e mais confiança para os próximos jogos", projetou o atacante.

De volta ao time após sentir um desconforto muscular, Maxwell celebrou o retorno com gol e dedicou a comemoração ao filho. "Meus amigos de Maceió falaram que foi um gol de futevôlei. Jogo futevôlei quando estou de férias. A dancinha foi porque meu filho estava me cobrando, então lembrei e fiz para ele. Mandaram o vídeo para ele e ele ficou muito feliz".