De olho no pentacampeonato, Paysandu estreia na Copa Verde contra o Porto Velho; veja

Paysandu e Porto Velho se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 20h, no Estádio Banpará Curuzu, em Belém, pelas oitavas de final da Copa Verde. O Papão da Curuzu é o atual campeão da competição e recebe a Locomotiva Tricolor em casa, iniciando a jornada em busca do pentacampeonato.

Conforme o critério de posições no ranking da CBF, o Paysandu ingressou no torneio já nas oitavas, enquanto o adversário vem desde a primeira, onde despachou o Humaitá, ao vencer em casa por 3 a 2.

Aliás, o clube paraense é o maior campeão da Copa Verde, com um total de quatro títulos. Além dele, o Remo possui uma conquista, enquanto o Águia de Marabá, que também está na disputa, persegue a primeira conquista.

No último domingo (2), jogando fora de casa contra o lanterna do Parazão, o Lobo não administrou a vantagem no marcador e acabou tomando a virada, perdendo pelo placar de 2 a 1. Sem tempo para lamentações, a equipe bicolor retornou aos trabalhos na segunda-feira (3) em preparação para o desafio regional. Em relação ao time titular, o técnico Márcio Fernandes ganha algumas opções e pode retornar com nomes como Rossi, Borasi e Giovanni, que estavam sendo poupados no Parazão.

Já o Porto Velho estreou vitorioso no Campeonato Rondoniense no último sábado (1). A Locomotiva do Norte venceu o Barcelona-RO pelo placar de 3 a 1 e agora volta as atenções para o confronto contra o time bicolor.

A Copa Verde está na sua 12ª edição e reúne equipes do Norte e Centro-Oeste do país, cujo equipe bicolor é a atual campeã. O jogo acontece em formato de partida única, com o vencedor avançando à próxima fase da competição. Quem avançar para as quartas de final encara o vencedor de Manaus e Águia de Marabá, que jogam na próxima quinta-feira (6), às 21 horas, na Arena da Amazônia.

Ficha Técnica

Data: 05/02/2025

Hora: 20h

Local: Curuzu

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)

Assistentes: Leandro dos Santos Ruberdo e Marcos dos Santos Brito (MS)

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Luan Freitas, Quintana e Kevyn (Edílson); Leandro Vilela, Matheus Vargas e Giovanni (Marlon); Rossi, Borasi e Nicolas.

Técnico: Márcio Fernandes

Porto Velho: Digão; Rennã, Ícaro Alves, Anderson Silva, Raphael Luz; Erivan, Erik; Crystian, Maurício Leal; Emerson Bacas, Juninho Capa.

Técnico: Paulo Eduardo.