Copa Verde: em jogo tenso, Paysandu se classifica nos pênaltis e avança para as quartas de final

O Paysandu sofreu diante do Porto Velho na estreia da Copa Verde. Jogando em casa, o time saiu atrás no placar, mas conseguiu o empate, terminando o tempo regulamentar em 1 a 1, criando um clima de tensão e insatisfação nas arquibancadas. A classificação só foi conquistada nas cobranças de pênaltis, onde o Papão venceu por 5 a 4. No tempo normal, Bacas marcou para o Porto Velho e Rossi descontou para o Paysandu.

O Paysandu começou a partida em carga lenta e levou o gol com menos de cinco minutos de jogo. Emerson Bacas, principal destaque da equipe de Rondônia, aproveitou bola na entrada da área e fez o toque sutil para o fundo das redes, abrindo o placar na Curuzu e dando início a uma série de vaias da torcida direcionadas à equipe bicolor.

Após o gol sofrido, a resposta do Papão veio principalmente pelo lado direito, com o lateral Edilson, bastante acionado naquela região. Mas, ao contrário do esperado, o time bicolor não conseguiu infiltrar na defesa bem armada do Porto Velho. Foi a Locomotiva de Rondônia que quase marcou por duas vezes na primeira etapa. Aos 28 minutos, o Porto Velho engatou contra-ataque e novamente Bacas ficou de cara para o goleiro do Papão, mas o jogador acabou chutando fraco. Aos 39, Emerson Bacas, outra vez, driblou e acertou a trave do Paysandu. Na sequência, o Papão tentou reagir com Borasi, que teve boa chance, mas a zaga do Porto Velho evitou o gol.

O primeiro tempo terminou com o placar de 1 a 0 e o time de Roraima teve atuação superior nas chances criadas. Os jogadores do Paysandu, principalmente PK e Diogo Vilela, saíram de campo vaiados pela torcida.

Segundo tempo

O técnico Márcio Fernandes decidiu tirar o principal artilheiro do time, Nicolas, para a entrada de Marlon. O time passou a jogar de forma mais intensa e com um posicionamento mais ofensivo, controlando o jogo. Borasi e Rossi alternaram posições no ataque ao longo da etapa para tentar confundir a defesa adversária e o Lobo conseguiu ter mais chances.

Aos 30 minutos, quando as duas equipes pareciam cansadas, após um escanteio bem cobrado, Rossi apareceu para empatar de cabeça, num momento que parecia ser a virada do time paraense. A bola foi levantada para a área e Rossi, com precisão, subiu mais que os defensores do Porto Velho e marcou o gol de empate.

O Porto Velho, por sua vez, não se entregou e ainda ameaçou. Aos 33 minutos, Emerson Bacas, o destaque do jogo, finalizou forte pela esquerda, mas Matheus Nogueira fez uma defesa providencial. A pressão do Paysandu cresceu, e, aos 34 minutos, PK saiu de campo para a entrada de Kevin, numa tentativa de dar mais ofensividade à equipe.

O árbitro ainda deu seis minutos de acréscimo. O Paysandu soube controlar o jogo e o empate, que parecia improvável no começo da partida. Na primeira série, Pepeu, para o Porto Velho, e Espinoza, para o Paysandu, perderam suas cobranças e a disputa foi para os pênaltis alternados.

Os nervos ficaram à flor da pele. A vitória chegou a ficar nos pés do Papão por duas vezes, quando Ícaro e Gabriel perderam suas cobranças, no entanto, Delvalle e Borasi desperdiçaram suas penalidades também. Na quinta cobrança, Rennã perdeu para o Porto Velho e desta vez Quintana não deu chances ao azar, marcando o gol que deu a classificação para os bicolores. No fim, o Paysandu não convenceu, mas se classificou.

FICHA TÉCNICA

Data: 05/02/2025

Hora: 20h

Local: Estádio Banpará Curuzu

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)

Assistentes: Leandro dos Santos Ruberdo (MS), Marcos dos Santos Brito (MS),

Quarto árbitro: Olivaldo José Alves Moraes (PA)



Cartão Amarelo: Capa (Porto Velho), Giovanni (Paysandu), Emerson Bacas (Porto Velho), PK (Paysandu), Maurício Leal (Porto Velho)



Porto Velho: Rodrigo, Rennã, Icaro Marques, Anderson, Raphael Luz (Bruno Lemos), Erivan (Pepeu), Crystian, Mauricio, Emerson, Capa, Edrean (Gabriel Conceição).

Técnico: Paulo Eduardo



Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson (Pedro Delvalle), Y. Quintana, Luan Freitas (Iarley), PK (Kevyn); Leandro Vilela (Espinoza), Matheus Vargas, Giovanni; Rossi, Borasi, Nicolas (Marlon).

Técnico: Márcio Fernandes.