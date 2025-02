Matheus Nogueira pode alcançar marca de 50 partidas como titular no Paysandu

O Paysandu entra em campo nesta quarta-feira (5) às 20h contra o Porto Velho, em partida válida pela Copa Verde 2025. No entanto, essa partida não marca apenas a estreia do time na competição. O goleiro bicolor, Matheus Nogueira, pode alcançar nesta noite a marca de 50 partidas como titular no gol do Paysandu.

O goleiro de 27 anos, está no Paysandu desde 2023 e acumula 49 partidas como titular desde então. Nesse período, Matheus já conquistou um acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, além dos títulos do Parazão e da Copa Verde.

Até dezembro de 2024, Matheus Nogueira havia disputado 47 partidas pelo Paysandu, sofreu 39 gols e manteve 18 jogos sem ser vazado. Também no ano passado ele atuou em 33 partidas, registrando 14 jogos sem sofrer gols. Seu desempenho o colocou como o segundo goleiro com mais defesas por jogo na Série B do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista recente, ele admitiu sentir nervosismo antes das estreias e destacou a importância do próximo confronto contra o Porto Velho pelas oitavas de final da Copa Verde, enfatizando a necessidade de recuperação após a derrota para o Santa Rosa no Campeonato Paraense.

“Independente do prestígio da CBF ou de investidores, somos o maior e atual campeão. Todo torneio que entrarmos será para vencer, não para cumprir tabela. Temos que entender a grandeza da camisa que vestimos. É um título importante para o Paysandu, e ganhar a Copa Verde e o Paraense nos dará confiança para o restante da temporada”, afirmou o goleiro.

O duelo entre Paysandu e Porto Velho será às 20h, no estádio da Curuzu. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)