Remo e Paysandu devem receber cerca de R$ 5 milhões cada por acordo com a Libra

Remo e Paysandu devem receber uma boa quantia da Liga do Futebol Brasileiro (Libra) nas próximas semanas. Segundo levantamento feito pelo jornalista Rodrigo Capello, do blog "Negócios do Esporte", do portal ge, os rivais receberão cerca de R$ 5,1 milhões cada um em cotas de transmissão da Série B. Os valores dizem respeito aos contratos assinados pela Libra com emissoras de TV e canais na internet.

Segundo o jornalista, a Libra prevê a distribuição de R$ 10,2 milhões para clubes da Série B. Como Leão e Papão são as únicas equipes do acordo presentes na Segunda Divisão, o dinheiro será distribuído igualmente entre os dois.

O torneio nacional terá início na primeira semana de abril. A Libra optou por assinar um contrato único com a Globo. O grupo vendeu todos os seus ativos por R$ 1,170 bilhão, mais 40% da receita líquida que a emissora obtiver com sua plataforma de pay-per-view, o Premiere. Esses valores, somados, chegam a cerca de R$ 1,37 bilhão por ano.

Esse montante, no entanto, é dividido proporcionalmente entre as equipes participantes da Liga. Apenas R$ 10,2 milhões são repassados para a Série B, enquanto o restante, R$ 1,359 bilhão, é distribuído entre todos os participantes da Libra que estão na Série A.

Estão na Libra e também na Primeira Divisão os seguintes times: Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória. Em média, cada time deve receber R$ 151 milhões, valor 30 vezes maior do que o transferido à dupla Re-Pa.

Assinaturas de contrato

O primeiro time paraense a assinar com a Libra foi o Paysandu. O Lobo fechou acordo com a organização em outubro de 2023, assim que conquistou o acesso à Série B do Brasileirão. O mesmo movimento fez o Remo, que assinou contrato com a entidade em dezembro de 2024, dois meses após obter a classificação para a Segunda Divisão.

A Libra tem como investidor o Mubadala Capital, fundo que aplica recursos em projetos voltados para os setores aeroespacial, tecnologia, comunicação, mineração e petroquímicos. Recentemente, a Libra dividiu seus assuntos em linhas paralelas. Em uma delas, está a negociação da venda de 20% dos direitos comerciais do Brasileirão para o fundo Mubadala. Na outra linha, está a venda dos direitos de transmissão.