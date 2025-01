Dupla Re-Pa na Globo? Remo e Paysandu são os únicos clubes da Série B na Libra

Remo e Paysandu são os únicos times da Série B que fazem parte da Liga do Futebol Brasileiro (Libra). A liga, responsável por organizar e negociar os direitos de transmissão dos clubes, fechou um acordo com a TV Globo para a Série A. Até o momento, os direitos de transmissão da Segundona ainda não foram definidos oficialmente, mas o acerto com a TV aberta brasileira pode ser muito benéfico para a dupla Re-Pa.

O Paysandu já fazia parte do grupo desde a última temporada. Neste ano, com o acesso do Leão Azul, a equipe azulina decidiu entrar para a liga, que tem times de peso como Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Santos, que retornaram à elite do futebol brasileiro.

Segundo as informações, a Libra acertou com a Globo os direitos de transmissão da Série A até 2029. O contrato com a empresa renderá um total de R$ 1,17 bilhão por ano. Assim, a rede de comunicação terá o direito de transmitir os jogos das equipes-membros da liga em todas as plataformas, seja na TV aberta, site, streaming, TV fechada ou PPV.

Vale destacar que a TV pode passar todas as partidas em que os clubes da Libra forem mandantes, mesmo que o duelo seja contra um time da LFU (Liga Forte União).

Para os duelos da Série B, os direitos de transmissão ainda não estão fechados. Conforme informações da assessoria de comunicação do Remo, "ainda faltam detalhes e definições" para a assinatura do contrato para a temporada de 2025.

Em 2024, as partidas do Paysandu, assim como as da Série B, foram distribuidas no Premiere.

Caso a Libra confirme a transmissão da Série B pela Globo, a dupla Re-Pa pode ganhar muito em termos de visibilidade e produto, podendo também obter ganhos em atração comercial e mais destaque no mercado.

Um dos pontos favoráveis às equipes, por exemplo, é que a Globo pode alinhar com a afiliada local, hoje a TV Liberal, para transmitir alguns jogos, como faz estrategicamente em outras capitais.