Em Belém, ex-vice do Flamengo explica visita ao estádio do Remo: 'Vim conhecer'

O ex-vice-presidente do Flamengo Marcos Braz fez uma visita ao estádio do Remo, o Baenão, na última segunda-feira (13). De acordo com as informações, o ex-dirigente rubro-negro encontrou o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, e estava na companhia de amigos. Em entrevista, Braz explicou a visita às dependências do Leão Azul.

A visita de Marcos Braz ao Baenão levantou expectativas sobre uma possível parceria com o clube azulino. No entanto, conforme o ex-vice do Mengão, a passagem não foi a trabalho. Em entrevista, o empresário informou que veio até Belém para encontrar dois amigos, que o convidaram para conhecer o Remo.

"[Vim] para visitar dois amigos, que moram aqui, um advogado criminalista bastante conhecido aqui. E, no meio desse processo, me convidaram para vir conhecer a estrutura do Remo, os dois sendo remistas, e eu vim conhecer. Somente isso", revelou o ex-vice do Mengão em entrevista ao repórter João Wanderley, da TV Liberal.

VEJA MAIS

"Fico feliz de estar aqui, de ter dois times grandes na Série B. Tomara que, em breve, a gente possa ter um clube do Pará na primeira divisão", completou Marcos Braz, que também desejou sorte na campanha do Remo na Segundona.

Marcos Braz acompanhou parte do treino azulino no Baenão (Reprodução / X)

A passagem de Marcos ocorreu na última segunda-feira durante um treinamento em campo da equipe azulina, que está em pré-temporada. Ainda na entrevista, o ex-dirigente do Flamengo afirmou que a visita ao Pará ainda não acabou.

Após a passagem por Belém, o empresário disse que deve ir ao Marajó. Vale destacar que o ex-rubro-negro possui uma relação com o executivo de futebol do Remo, Sérgio Papellin. Quando o Flamengo veio a Belém para jogar contra o Sampaio Corrêa, em janeiro de 2024, Marcos Braz foi recebido pelo dirigente azulino.