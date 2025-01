Após renunciar ao cargo, Milton Campos volta à vice-presidência do Remo; saiba detalhes

O Remo anunciou na tarde desta segunda-feira (13) o retorno de seu vice-presidente Milton Campos. O dirigente deixou o Leão no final do mês de novembro de 2024, um ano depois de ter assumido o cargo.

Em nota em seu site oficial, o Remo informou que Milton campos retornou ao Leão Azul após pedido do presidente Antônio Carlos Teixeira. A nota informa ainda que o pedido de saída de Milton Campos foi por questões pessoais e que após conversa com Tonhão, chegou à decisão de seu retorno ao Leão Azul.

“Milton Campos está de volta à vice-presidência do Clube do Remo. Em novembro de 2024, por questões pessoais, ele deixou o cargo, porém atendendo a pedido do presidente Antônio Carlos Teixeira, a decisão não foi formalizada junto ao Conselho Deliberativo. Com a solução de algumas de suas demandas e após uma nova conversa com o presidente Tonhão, ficou acertado o retorno de Milton Campos ao cargo de vice-presidente do Clube”, informou o clube azulino.

O retorno de Milton Campos vai de encontro ao que o dirigente disse ao Núcleo de Esporte de O Liberal, em 28 de novembro, quando afirmou que ajudaria o clube, mas que para a atual diretoria seria um ponto final.

"Saio da gestão do Tonhão, mas não saio do Remo. Continuo sócio, acompanhando de perto, e, se necessário, estou à disposição para ajudar novamente. Contudo, desta diretoria, é um ponto final. Não há retorno nem desfazimento dessa decisão. Agora, como torcedor, sei que há momentos em que o coração fala mais alto", declarou na época.

Milton começou a atuar na direção do clube há cerca de dez anos, logo após o time perder a final da Copa Verde para o Cuiabá-MT. Além de ter passado pelo Conselho Deliberativo da equipe (Condel), o advogado também esteve à frente do departamento jurídico do Leão Azul, foi diretor de futebol e de outros setores até chegar à vice-presidência.