SAF: Presidente do Condel do Remo nega que haja reunião para apresentar proposta a conselheiros

O presidente do Conselho Deliberativo (Condel) do Remo, Milton Campo, emitiu dois comunicados nesta quarta-feira (11) à respeito da negociação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Remo com um empresário do Rio de Janeiro, Leandro Rodrigues, proprietário da empresa VL Gold Dubai. Ao contrário do que foi apurado por OLiberal.com na terça-feira, Campos nega que haja uma reunião marcada para apresentar a proposta a conselheiros e dirigentes azulinos.

Segundo apurou a reportagem com fontes do clube e em conversa com o próprio autor da proposta milionária para a aquisição do futebol remista, haveria uma reunião nesta semana para que a oferta encaminhada por Leandro Rodrigues fosse apresentada a membros do Condel e Codir. Esta reunião, no entanto, teria sido adiada em 15 dias para que o presidente do Leão, Fábio Bentes, pudesse estar presente, já que o mandatário está com o time profissional em Belo Horizonte (MG), onde será disputado o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Cruzeiro.

Mas, em nota encaminhada por Milton Campos, nenhum encontro foi agendado.

"O Presidente do Conselho Deliberativo do Clube do Remo, Senhor Milton Campbel Campos, comunica aos senhores e as senhoras componentes deste Conselho Deliberativo, e a quem interessar possa, que não existe nenhuma reunião marcada pela mesa do Condel para tratar qualquer assunto referente a SAF - Sociedade Anônima do Futebol", afirma o comunicado.

O presidente do Conselho Deliberativo do Remo também confirmou que já está de posse da proposta da VL Gold Dubai, empresa especializada na transação de commodity, intermediação de compra e venda de ouro e diamantes, títulos e criptomoedas. O posicionamento oficial do conselheiro é o de que a proposta ainda está sob o escrutínio do Departamento Jurídico do clube.

"O Presidente do Conselho Deliberativo do Clube do Remo, Senhor Milton Campbel Campos, esclarece a todos os membros deste Conselho Deliberativo que recebeu sim uma proposta referente a SAF e que a encaminhou ao Presidente do Codir, Senhor Fábio Bentes, para as providências cabíveis, e este a encaminhou ao Departamento Jurídico do Clube do Remo para que fosse feito um minucioso levantamento sobre a veracidade da proposta, assim como da credibilidade da empresa que a enviou. Esclarece ainda que, somente após o pronunciamento do Departamento Jurídico, é que a Mesa do Condel se pronunciará a respeito. Qualquer outro pronunciamento que não seja da Mesa do Condel será somente especulação", conclui a nota encaminhada por Milton Campos.

Estudos, comissão e empresa de consultoria

O clube possui uma comissão formada por membros do Condel desde o início do mês de março, composta pelos conselheiros Iverson Braga, Nelson Simas, Marco Lobato, Marco Antônio Cardoso e Antônio Carlos Júnior. Ela foi composta após o presidente do clube, Fábio Bentes, contratar uma consultoria no início do ano para estudar a situação do Remo e realizar análises de mercado. Conforme apuração da equipe de O Liberal, o Leão só estaria disposto a negociar 49% do futebol caso qualquer proposta seja feita, mantendo o clube sob comando dos associados.