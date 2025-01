Remo: referência e com 3 anos de contrato, volante cita reponsabilidade e cobrança no Leão

O Remo entrou na semana da estreia na temporada 2025. O Leão Azul terá pela frente o São Francisco, no sábado (18), às 18h, no Mangueirão, abrindo o Campeonato Paraense. Um dos principais jogadores do elenco azulino ganhou um contrato de três temporadas e terá pela frente a Série B. O meio-campista Jarderson participou de um bate-papo com a equipe da Rádio Liberal + e falou sobre a carreira, dificuldades, pressão e como está trabalhando a cabeça para uma temporada importantíssima para o clube e com ele sendo uma das referências do elenco.

Jaderson está na sua segunda temporada e foi uma das peças principais na conquista do acesso à Série B. O jogador que foi um verdadeiro “coringa” na equipe, falou em qual posição gosta mais de atuar e como desempenhou durante a temporada 2024.

“A [posição que mais gosto de jogar] é a de volante, indo e voltando. Acho que a posição que mais me senti confortável durante o ano, mas também joguei de ponta, de atacante, de falso 9 contra o Confiança. O mais importante é onde o professor pedir, onde o Remo precisar estarei sempre à disposição”, disse.

Referência

Com 24 anos, o jovem ganhou força e notoriedade perante o torcedor e também diretoria comissão técnica. Jaderson em 2025 é uma referência na equipe azulina e sabe o que isso significa, porém, o volante afirmou que ser referência em um clube de massa é o que idealizou na carreira e que não faltará comprometimento.

“É uma pressão boa, que todo o jogador quer ter, que é ser referência no clube. Quando cheguei ao Remo tinha um objetivo, chegaram jogadores de peso no ano passado, mas confio em mim, sabia que daria o meu melhor ao Remo. Todas as minhas entrevistas citei que me doaria ao máximo e nesse ano, eu sendo uma das referências, é bom para mim, para o grupo, para os atletas que estão chegando e vou mostra a eles como se vive o Remo”, falou.

Remo 2025 diferente

Ano novo, Série nova e vida nova ao Leão Azul. O clube que retornou à Série B, vem passando por um processo de evolução. Segundo Jaderson, o Remo está diferente e o melhor, com uma mentalidade voltada para o bem do clube.

“Com certeza a gente vai notando a diferença, o clube está mudando muito e isso agrega bastante. O clube está mudando, diferente, evoluindo, treinamento também é diferente. Isso é melhoria para todos dentro do clube”, comentou.

Homem de palavra

Jaderson afirmou que as conversas para renovar com o Remo por mais três anos foram iniciadas na metade da temporada passada. O jogador disse estar tranquilo e feliz defendendo o Leão Azul.

“Estou feliz aqui. Desde o meio do ano passado estava conversando com o Remo e a minha palavra é uma só. O que nos acartamos no meio do ano é o que aconteceu e estou muito feliz. Não jogo por dinheiro, jogo por amor, amo esse esporte. Não importa pra mim, quanto jogador vem recebendo, o que importa realmente é o Remo”, falou.

Edson Kauã

Nesse retorno ao Remo após a conquista do acesso, Jaderson encontrou um novo parceiro de treinamentos e de companhia no quarto de hotel, onde fica concentrado. O meio-campista azulino falou elegeu o lateral Edson Kauã, como uma das grandes revelações do Remo e afirmou que jovem dará um retorno financeiro ao Remo em breve.

“Quem eu mais falo e dou conselho é o Edson Kauã, lateral, menino da base. Ele é muito talentoso, concentro com ele no quarto, ajudo ele e também dou muito esporro nele [risos], mas é um moleque de grande potencial e será uma grande joia do Remo. Ele é um lateral de muita velocidade, tem um poder defensivo também. Falamos muito com ele, ele possui qualidade e tenho certeza que dará frutos ao Remo”, disse.

Mais e mais

Jaderson sabe da cobrança, da pressão e da responsabilidade em estar em um clube como o Remo, com uma torcida que cobra e que exerce uma pressão enorme nos atletas. Para o jogador é a hora de fazer valer seu futebol, em uma temporada em que o Leão voltará a jogar a Série B.

“Agora em 2025 terei que render mais. Trabalhei dezembro todo para chegar bem fisicamente, jogar todas as partidas, como sou referência tenho que estar 100%, mostrando liderança dentro e fora de campo”, finalizou.